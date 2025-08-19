Мерц: Україна не має бути змушеною віддавати Донбас Росії під час переговорів

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив у понеділок, що Україна не повинна бути віддати Донбас Росії в ході переговорів, порівнявши це з тим, якби США віддали Флориду.

«Вимога Росії, щоб Київ віддав вільні частини Донбасу, якщо говорити відверто, відповідає пропозиції, щоб США віддали Флориду», – сказав Мерц журналістам після переговорів у Білому домі.

Мерц також сказав, що Путін і Трамп під час телефонної розмови в ході переговорів «домовилися, що протягом наступних двох тижнів відбудеться зустріч між президентом Росії та президентом України».

Заява Мерца пролунала після того, як президент США Дональд Трамп написав на своїй платформі Truth Social, що готує зустріч між двома лідерами, за якою послідує тристороння зустріч за участю самого Трампа.

Президент України Володимир Зеленський 18 серпня прибув до Вашингтона, де зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Також була зустріч Трампа та Зеленського за участі ключових європейських союзників, серед яких був Мерц.

15 серпня на Алясці відбулися переговори Володимира Путіна і Дональда Трампа. Основною темою зустрічі було завершення війни Росії проти України, однак за її підсумками про конкретні домовленості не повідомили.

Днями агенція Reuters із посиланням на джерела писала, що президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з Трампом вимагав визнати суверенітет Росії над окупованим Кримом в угоді про припинення війни в Україні. Також, згідно з запропонованою Путіним угодою, Київ має повністю вивести війська з Донецької та Луганської областей в обмін на обіцянку Росії заморозити лінію фронту в Херсонській та Запорізькій областях.

Стверджується, що Росія готова повернути порівняно невеликі ділянки окупованих територій на півночі Сумщини та на північному сході Харківської області.

Україна заявляє, що не має наміру виводити війська з контрольованих районів Донбасу.







