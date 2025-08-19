Рубіо розповів, над якими гарантіями безпеки для України працюють США

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що після завершення війни Україна матиме право укладати угоди про безпеку не лише зі США та країнами Європи, Вашингтон зараз працює над цим.

«Будь-яка суверенна країна світу має право укладати безпекові союзи з іншими країнами...І тому я думаю, що всі визнають – включаючи, до речі, вперше російську сторону під тиском або за пропозицією президента Трампа – що насправді Україна після конфлікту має право укладати угоди про безпеку з іншими країнами», – сказав він в ефірі телеканалу Fox News.

За його словами, США зараз працюють з європейськими і неєвропейськими країнами, щоб створити таку гарантію безпеки.

«Це те, що має бути запроваджено після укладення мирної угоди, щоб Україна могла почуватися в безпеці, рухаючись вперед. Ми беремо участь у координації цього», – зазначив Рубіо.

Державний секретар США знову повторив, що кожна сторона повинна буде піти на певні поступки.

«У будь-яких переговорах, спрямованих на припинення війни або будь-якого конфлікту, обидві сторони повинні не тільки отримувати, але й давати. По суті, жодна зі сторін не отримає тут 100 відсотків. Кожна сторона повинна буде піти на певні поступки. І, очевидно, що земля або те, де ви проводите ці межі – де закінчується війна – буде частиною цих переговорів. Це нелегко, і, можливо, це навіть не справедливо, але це те, що потрібно, щоб покласти край війні», – сказав він.

Рубіо додав, що зрештою Україна і Росія повинні визначитися, якими будуть ці межі, «з чим кожна з них може змиритися».

Президент України Володимир Зеленський 18 серпня прибув до Вашингтона, де зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Також була зустріч Трампа та Зеленського за участі ключових європейських союзників. За словами Зеленського, у Вашингтоні, серед іншого, обговорювалося питання гарантій безпеки.

Ця зустріч відбулася через три дні після того, як 15 на Алясці відбулися переговори Володимира Путіна і Дональда Трампа. Основною темою перемовин було завершення війни Росії проти України, однак про конкретні домовленості не повідомлялось.

Україна на тлі продовження російського вторгнення висловлював бажання вступити до НАТО або отримати вагомі гарантії безпеки від Вашингтона та так званої європейської «коаліції охочих».

Москва, серед іншого, вимагає нерозширення НАТО - тобто позбавлення України права вступити до альянсу.

Американські урядовці вже давно відкидають членство України в НАТО.



