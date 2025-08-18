Удар РФ по Запоріжжю: три людини загинули

Три людини загинули, 20 – постраждали внаслідок російського удару по Запоріжжю, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Багато поранених – у важкому стані – прямо зараз лікарі борються за їхнє життя – такі наслідки ворожої атаки на Запоріжжя», – написав Федоров у телеграмі, додавши, що серед поранених – 17-річних хлопець.

Раніше він повідомив, що помер один із поранених внаслідок російського удару 18 серпня.

«Чоловік, якого рятувальники витягнули з провалля, на жаль, помер. Лікарі до останнього боролися за його життя», – написав Федоров у телеграмі. Перед тим він повідомляв про 17 постраждалих внаслідок російського удару, зокрема про одного чоловіка з тяжкими пораненнями, якого рятувальники витягли з провалля, утвореного вибухом.

Внаслідок російського удару по Запоріжжю зайнялися магазини і зупинка, пошкоджена маршрутка, житлові будинки й цех одного із підприємств міста.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.