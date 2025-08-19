У Чорнобаївці через російську атаку постраждала дитина – Прокудін

У Чорнобаївці через російську атаку постраждала дитина, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



«Близько 10:00 окупанти обстріляли житлову забудову села з артилерії. Під удар потрапив 11-річний хлопчик, який йшов вулицею», – написав він у телеграмі.



За його словами, дитина зазнала контузії, уламкового поранення плеча, вибухової та закритої черепно-мозкової травми. Хлопчик перебуває у лікарні.

Як повідомляють в Офісі генпрокурора, через російську агресію в Україні загинули 648 дітей, ще 2125 – поранені.

За даними ООН, в 2025 році понад 60% усіх загиблих і поранених серед цивільних осіб припадало на прифронтові райони, головним чином внаслідок російських артилерійських обстрілів, ударів РСЗВ, застосування авіабомб і безпілотників ближнього радіусу дії.





Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.