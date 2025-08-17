Fox News оприлюднив лист Меланії Трамп Путіну про дітей

Телеканал Fox News опублікував лист першої леді Меланії Трамп, який вона написала президентові Росії Володимиру Путіну. Цей лист Путіну передав президент США Дональд Трамп під час їхньої зустрічі на Алясці.

За повідомленням, Путін одразу ж прочитав його в присутності американської та російської делегацій.

«У кожної дитини в серці одні й ті ж тихі мрії, незалежно від того, народилася вона в сільській місцевості або в чудовому мегаполісі. Вони мріють про кохання, можливості та безпеку», – йдеться в листі.

За її словами, «в сучасному світі деякі діти змушені носити в собі тихий сміх, не зворушений навколишньою темрявою, – безмовний протест проти сил, які можуть позбавити їх майбутнього».

«Пане Путін, ви самостійно можете повернути їм мелодійний сміх. Захищаючи невинність цих дітей, ви зробите більше, ніж просто послужите Росії – ви послужите всьому людству. Така смілива ідея виходить за рамки будь-яких людських розбіжностей, і ви, пане Путін, здатні втілити цю ідею в життя одним розчерком пера сьогодні. Час настав», – написала дружина президента США.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак, який регулярно висвітлює питання повернення українських дітей із окупованих територій, уже подякував Меланії Трамп за цей лист.

За офіційними даними України, за час повномасштабної війни в Росії та на окупованих територіях опинилися понад 20 тисяч українських дітей. Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець припускав, що Росія незаконно вивезла з України близько 150 тисяч дітей, а уповноважена ВР з прав дитини Дар’я Герасимчук називала цифру в «кілька сотень тисяч дітей, тобто десь 200-300 тисяч».

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт російського президента Володимира Путіна і дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів – насильницьких депортацій і переміщення населення, зокрема дітей, із окупованих територій України.

Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова в липні 2023 року заявила, що Росія з початку повномасштабного вторгнення «прийняла» близько 4,8 мільйона жителів України, з них понад 700 тисяч – діти. За її словами, більшість українських дітей нібито приїхали до Росії з батьками чи іншими родичами.