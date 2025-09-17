З окупованих територій вивезли 16 дітей, серед них – донька засуджених Росією за «шпигунство»

З окупованих територій вдалося вивезти ще 16 дітей – про це повідомили ініціатива Bring Kids Back UA та голова Офісу президента Андрій Єрмак 17 вересня.

За повідомленням ініціативи, серед них – 15-річна дівчина, яка виїхала з окупованих регіонів разом із тіткою:

«Її мама, тато і старший брат уже понад 2 роки перебувають у полоні. Росіяни сфабрикували проти них справи та засудили за «шпигунство» більш ніж на 15 років».

Проєкт додає: будинок родини ще двох дівчат згорів разом із документами. 15-річна дівчинка останні три роки майже не виходила з дому – родина боялася, що окупаційна влада відбере дітей.





«10-річного Мирослава окупаційна влада намагалася незаконно відібрати у рідних батьків. Представники окупаційної «служби опіки» вимагали оформити «опіку». Вони шантажували маму хлопчика та стверджували, що хлопчик за надуманими причинами не може жити з рідними батьками», – йдеться в повідомленні. Імена дітей змінили з міркувань безпеки.

Bring Kids Back UA додає, що врятовані діти та їхні родини перебувають у безпеці, отримують психологічну підтримку та відновлюють документи. Ініцатива подякувала організаціям Save Ukraine і We Are All Ukrainians, а також Об’єднаному центру з координації пошуку і звільнення військовополонених та незаконно утримуваних осіб.

Конкретні регіони, з яких вдалося вивезти дітей, організація не уточнює. Голова Херсонщини Олександр Прокудін повідомляв 17 вересня про повернення групи дітей з окупованої частини області, не уточнивши їхню кількість. Наймолодшій дитині, за його словами, дев’ять місяців, найстаршій – 17 років.

За офіційними даними України, за час повномасштабної війни в Росії та на окупованих територіях опинилися понад 20 тисяч українських дітей. Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець припускав, що Росія незаконно вивезла з України близько 150 тисяч дітей, а уповноважена ВР з прав дитини Дар’я Герасимчук називала цифру в «кілька сотень тисяч дітей, тобто десь 200-300 тисяч».

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт російського президента Володимира Путіна і дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів – насильницьких депортацій і переміщення населення, зокрема дітей, із окупованих територій України.

Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова в липні 2023 року заявила, що Росія з початку повномасштабного вторгнення «прийняла» близько 4,8 мільйона жителів України, з них понад 700 тисяч – діти. За її словами, більшість українських дітей нібито приїхали до Росії з батьками чи іншими родичами.



