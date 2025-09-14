«Артек». Як Росія проводить там ідеологічну обробку тисяч українських дітей

Після окупації та анексії Криму влада Росії проголосила курс на відновлення головної дитячої оздоровниці СРСР. За версією російської пропаганди, в роки незалежної України міжнародний дитячий центр «Артек» «був у руїнах», а ось у Російській Федерації «табір розквітнув, повернув минулу славу та приймає тисячі українських дітей».

Але чи так це? Ічим тепер займається діти, які потрапляють до «Артека».

Про це у другій частині розслідування Крим. Реалії.

Першу читайте тут: «Артек». Як за Сталіна – не дитячий оздоровчий табір, а центр «пропаганди»

«Я зовсім не згодна з росіянами, що за [роки незалежності] України табір перебував у занепаді. Те, що вони [росіяни] там пояснюють, – це абсолютна маячня, бо мене привезли у табір з чудовим п'ятиразовим харчуванням. У табір, де був одяг, форма, де всі були однакові, незалежно від їхнього матеріального становища. У табір, де була міжнародна зміна, і де я вперше в житті побачила дітей з іншим кольором шкіри, які розмовляють іншою мовою. Там були діти з Мозамбіку, Вірменії, Кенії, Росії», – згадує правозахисниця, юристка Регіонального центру прав людини й артеківка 2012 року Катерина Рашевська.

Тепер завдання табору «Артек» в окупованому Росією Криму зовсім інше.

До дітей привозять учасників так званої «СВО». І вони розповідають про те, як треба любити батьківщину

«Вони, наприклад, беруть дітей примусово вивезених з окупованих територій, запрошують дітей із території РФ, і разом змішують між собою. Проводять різн іспільні заходи, які завжди мають мілітарний аспект. Наприклад, до них привозять чи запрошують учасників так званої «СВО» («спеціальною військовою операцією» в Росії називають повномасштабну війну проти України – ред.). І вони розповідають дітям про те, як треба «любити батьківщину та як треба її захищати». І все довкола цього обертається. Тобто, вони повністю мілітаризували освіту», – розповідає Постійна представниця президента України в АР Крим Ольга Куришко.

Головна мета – це політизація дітей, їх мілітаризація та переформатування

«Вже до 2022 року росіяни мали чітко налагоджену логістику того, як вивозити дітей з інших окупованих територій, на той час це були частини Донецької та Луганської областей, на так зване оздоровлення, яке ніколи оздоровленням само по собі не було. Тобто головна мета, яка була тоді, до початку повномасштабного вторгнення, і залишається зараз – це політизація дітей, їх мілітаризація та переформатування, тобто пояснення їм, що вони – частка однієї великої Росії», – каже правозахисниця Катерина Рашевська.

Росія щосили намагається зберегти міжнародний статус «Артеку». Публічно звітує про сотні дітей з інших країн, які щороку відпочивають у таборі. Але це зовсім так.

...говорять про те, що це громадяни Іспанії чи громадяни Італії, чи громадяни Німеччини, хоч насправді це росіяни з громадянством іноземних держав

«Наприклад, говорять про те, що це громадяни Іспанії чи громадяни Італії, чи громадяни Німеччини, хоч насправді це росіяни з громадянством іноземних держав. Тому «Артек» зараз приймає дуже багато дітей саме через те, що їх звозять з багатьох територій, і виходить так, що громадянин іншої країни, який опиняється на тимчасово окупованій території, є порушником порядку перетину державного кордону України. І це означає, що Україна має легітимне право притягувати його до відповідальності», – пояснює Ольга Куришко.

Через жорна російського «Артеку» пройшли тисячі українських дітей із захоплених РФ територій. Наступного року табір, за даними Центру національного спротиву, прийме 56 тисяч українських дітей з окупованих регіонів.

«Якщо ми беремо з початку повномасштабного вторгнення, то це цілком реальна цифра – близько 4 тисяч дітей. І я підозрюю, що вона може бути навіть більшою, бо дітей вивозять протягом усього року. У нас уже минуло три роки повномасштабного вторгнення, дітей вивозять дуже великими групами, тобто це іноді понад 100 осіб, і тому 4 тисячі виглядають цілком адекватно, враховуючи, що Артек – це не один корпус, Артек – це величезна кількість корпусів», – переконана правозахисниця Катерина Рашевська.

Ідеологічно кримський «Артек», який цього року відзначає своє століття, відкотився до 30-х років минулого століття. Табір максимально мілітаризований та політизований, тут усім править «Юнармія» і так званий «Рух перших» («Движение первых»), наголошують історики та правозахисники.