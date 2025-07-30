Росія запускає «нейропрофілювання підлітків» із усіх регіонів. Кого шукають і з якою метою?

«Роспатріотцентр» (структура Російського Федерального агенстава у справах молоді) розпочав дослідження із нейропрофілювання дітей і підлітків із різних регіонів Росії. Про це проєкт розслідувань Радіо Свобода «Система» дізнався, ознайомившись із документами на сайті російських держзакупівель. У рамках російської федеральної програми «Ми разом», метою якої офіційно названо «виховання гармонійно розвиненої особистості» проводять тестування 10 тисяч учасників. Із них оберуть 50 «з вираженим позитивним профілем» і відправлять на п'ятиденний семінар до окупованого Росією Севастополя.

Що ж саме хоче протестувати російська влада?

І яким є цей «виражений позитивний профіль» підлітка?

Яка насправді мета мета цього нейропрофілювання?

Що таке нейропрофілювання? У технічному завданні на сайті держзакупівель Росії методика дослідження не описана.

«Роспатріотцентр» у своєму телеграмі дає таке визначення мети: трансформація підходів до освіти, профорієнтація та патріотичне виховання молодих людей.

Партнером цього проєкту офіційно є російська компанія «Персона», що продає нейротести для «підвищення ефективності найму співробітників і побудови команд». Висновки про об’єкт тестування (конкретну людину) роблять на основі аналізу «підсвідомого когнітивного сприйняття ним візуальних символів», йдеться у презентації компанії.

Керівник «Персони» Володимир Козлов зазначає у телеграмі Роспатріотцентру: «Ми переконані, що патріотизм починається з розуміння своєї ролі в майбутньому країни. Технології нейропрофілювання нашої компанії допомагають підліткам знайти цю роль – точно, мотивовано, свідомо», цитує «Роспатріотцентр» у своєму телеграмі керівника «Персони» Володимира Козлова.

Ми переконані, що патріотизм починається з розуміння своєї ролі в майбутньому країни

Загальноросійське тестування триватиме до серпня 2025 року, у ньому беруть участь громадяни віком від 12 до 18 років. За підсумками буде сформовано аналітичні звіти для влади – регіональні (не менше 12), проміжні (з порівнянням результатів щодо регіонів) та підсумковий.

50 обраних учасників тестування у вересні 2025-го вирушать на навчання до музейно-храмового комплексу «Новий Херсонес» в окупованому Севастополі. Там на них чекають лекції, дискусії, тренінги, проєктна робота в міні-групах, екскурсії та дозвілля. За кожною десяткою підлітків закріплять вожатого, який стежитиме за дисципліною та допомагатиме їм вивчати «кричалки та пісні».

Експертами, тренерами, модераторами і вожатими на семінарі не можуть бути люди, які публікують матеріали, що «прямо чи опосередковано ганьблять, засуджують» збройні сили РФ і рішення влади країни, йдеться у технічному завданні. Також працювати на семінарі не зможуть ті, у чиїх постах у соцмережах знайдуть пропаганду масових вбивств, «радикального псевдоісламу» та «українського націоналізму».

Під час семінару організатори планують виявити серед учасників «лідерів та/або антилідерів (учасників, схильних до деструктивної поведінки)».

Що буде з учасниками тестування та семінару далі? Відповісти на це запитання «Системи» Володимир Козлов відмовився. Інформаційний запит також відправили до «Роспатріотцентр».

Чим це загрожує?

«Система» запитала психолога та педагога, як вони оцінюють нейропрофілювання, яке влада запустила для 10 тисяч дітей та підлітків по всій Росії.

Нейропрофілювання працює – питання в тому, хто його застосовує і навіщо, каже (анонімно з міркувань безпеки) дитячий психолог із Москви:

«Є сотні методик нейропрофілювання, достовірність яких підтверджена. Це і опитувальники, і робота із зображеннями, включаючи класичні плями Роршаха [проєктивний тест, що використовується у психодіагностиці для дослідження особистості. В основі тесту лежать десять таблиць із симетричними чорнильними плямами, які пред'являються досліджуваному для інтерпретації – ред.].

Якщо ви хочете набрати армію хунвейбінів [фанатиків – ред.] – це можливо за допомогою нейропрофілювання

За допомогою цих тестів можна багато дізнатися про людину: чи має лідерські якості, наскільки вона схильна підкорятися, чи говорить щиро або повторює те, що, на його думку, від нього хочуть почути.

Якщо ви хочете набрати армію хунвейбінів [фанатиків – ред.] – це можливо за допомогою нейропрофілювання. Хочете знайти щирих прихильників – також можливо. Або, навпаки, зібрати групу скептиків, але таких, яких можна легко переконати. Штучний інтелект тут лише прискорює та спрощує використання цих методик. Все це давно відомо і справді працює – питання у тому, як застосовується і з якою метою».

Це псевдонаука та інструмент маніпуляції, вважає педагог та просвітитель Діма Зіцер:

«Людина влаштована дуже складно. Формулювання про лідерські якості – це формулювання глибоко комуністично-фашистське. Хто може визначити, чи є у людини лідерські якості і що це таке? У математика Перельмана є лідерські якості? Вони вищі за лідерські якості якогось воєначальника.

Держава вкотре – а це одна з ознак фашизму – влазить спочатку в ліжко, потім у освіту, потім у схильність людини

Нейропрофілювання – це псевдонаука. У цьому, як і в усьому, щодо профорієнтації, вже закладено маніпуляцію. Це чергова спроба влади контролювати людей та впливати на їх рішення.

Державі дуже зручно дати стусан у 14 років людині – і далі, щоб до могили він летів запропонованою траєкторією.

Як педагог говорю з повною відповідальністю: функція освіти – зробити так, щоб різні таланти проявилися. Але вибір [якою траєкторією рухатися – ред.] за людиною. Це є основою критичного мислення.

А якщо вони [держава] до цього додають усілякі «нейро» і так далі – то в цей момент вони проколюються диким чином. Який нейро? Що це таке? Може, краще вчителям гарну освіту давати і свободу, а школам – автономію? І тоді буде виконано освітню функцію школи, яка на замовлення сім'ї повинна займатися саме цим [допомагати виявляти таланти – ред.].

Держава вкотре – а це одна з ознак фашизму – влазить спочатку в ліжко, потім у освіту, потім у схильність людини. Тобто влазить у особистість».