Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Політика

Росія запускає «нейропрофілювання підлітків» із усіх регіонів. Кого шукають і з якою метою?

Під час параду на 9 травня в окупованому Росією Севастополі
Під час параду на 9 травня в окупованому Росією Севастополі

«Роспатріотцентр» (структура Російського Федерального агенстава у справах молоді) розпочав дослідження із нейропрофілювання дітей і підлітків із різних регіонів Росії. Про це проєкт розслідувань Радіо Свобода «Система» дізнався, ознайомившись із документами на сайті російських держзакупівель. У рамках російської федеральної програми «Ми разом», метою якої офіційно названо «виховання гармонійно розвиненої особистості» проводять тестування 10 тисяч учасників. Із них оберуть 50 «з вираженим позитивним профілем» і відправлять на п'ятиденний семінар до окупованого Росією Севастополя.

  • Що ж саме хоче протестувати російська влада?
  • І яким є цей «виражений позитивний профіль» підлітка?
  • Яка насправді мета мета цього нейропрофілювання?

Що таке нейропрофілювання? У технічному завданні на сайті держзакупівель Росії методика дослідження не описана.

«Роспатріотцентр» у своєму телеграмі дає таке визначення мети: трансформація підходів до освіти, профорієнтація та патріотичне виховання молодих людей.

Партнером цього проєкту офіційно є російська компанія «Персона», що продає нейротести для «підвищення ефективності найму співробітників і побудови команд». Висновки про об’єкт тестування (конкретну людину) роблять на основі аналізу «підсвідомого когнітивного сприйняття ним візуальних символів», йдеться у презентації компанії.

Керівник «Персони» Володимир Козлов зазначає у телеграмі Роспатріотцентру: «Ми переконані, що патріотизм починається з розуміння своєї ролі в майбутньому країни. Технології нейропрофілювання нашої компанії допомагають підліткам знайти цю роль – точно, мотивовано, свідомо», цитує «Роспатріотцентр» у своєму телеграмі керівника «Персони» Володимира Козлова.

Хлопчик у радянській формі у Тирасполі. Придністров'я, підконтрольний Росії регіон Молдови. 9 травня 2025 року
Хлопчик у радянській формі у Тирасполі. Придністров'я, підконтрольний Росії регіон Молдови. 9 травня 2025 року
Ми переконані, що патріотизм починається з розуміння своєї ролі в майбутньому країни
Володимир Козлов

Загальноросійське тестування триватиме до серпня 2025 року, у ньому беруть участь громадяни віком від 12 до 18 років. За підсумками буде сформовано аналітичні звіти для влади – регіональні (не менше 12), проміжні (з порівнянням результатів щодо регіонів) та підсумковий.

50 обраних учасників тестування у вересні 2025-го вирушать на навчання до музейно-храмового комплексу «Новий Херсонес» в окупованому Севастополі. Там на них чекають лекції, дискусії, тренінги, проєктна робота в міні-групах, екскурсії та дозвілля. За кожною десяткою підлітків закріплять вожатого, який стежитиме за дисципліною та допомагатиме їм вивчати «кричалки та пісні».

Експертами, тренерами, модераторами і вожатими на семінарі не можуть бути люди, які публікують матеріали, що «прямо чи опосередковано ганьблять, засуджують» збройні сили РФ і рішення влади країни, йдеться у технічному завданні. Також працювати на семінарі не зможуть ті, у чиїх постах у соцмережах знайдуть пропаганду масових вбивств, «радикального псевдоісламу» та «українського націоналізму».

Під час семінару організатори планують виявити серед учасників «лідерів та/або антилідерів (учасників, схильних до деструктивної поведінки)».

Що буде з учасниками тестування та семінару далі? Відповісти на це запитання «Системи» Володимир Козлов відмовився. Інформаційний запит також відправили до «Роспатріотцентр».

Дівчатка у червоних пілотках та галстуках на шиї салютують під час церемонії вступу до організації піонерів та 100-річчя Всесоюзної піонерської організації в Москві. Росія, 22 травня 2022 року
Дівчатка у червоних пілотках та галстуках на шиї салютують під час церемонії вступу до організації піонерів та 100-річчя Всесоюзної піонерської організації в Москві. Росія, 22 травня 2022 року

Чим це загрожує?

«Система» запитала психолога та педагога, як вони оцінюють нейропрофілювання, яке влада запустила для 10 тисяч дітей та підлітків по всій Росії.

Нейропрофілювання працює – питання в тому, хто його застосовує і навіщо, каже (анонімно з міркувань безпеки) дитячий психолог із Москви:

«Є сотні методик нейропрофілювання, достовірність яких підтверджена. Це і опитувальники, і робота із зображеннями, включаючи класичні плями Роршаха [проєктивний тест, що використовується у психодіагностиці для дослідження особистості. В основі тесту лежать десять таблиць із симетричними чорнильними плямами, які пред'являються досліджуваному для інтерпретації – ред.].

Якщо ви хочете набрати армію хунвейбінів [фанатиків – ред.] – це можливо за допомогою нейропрофілювання

За допомогою цих тестів можна багато дізнатися про людину: чи має лідерські якості, наскільки вона схильна підкорятися, чи говорить щиро або повторює те, що, на його думку, від нього хочуть почути.

Якщо ви хочете набрати армію хунвейбінів [фанатиків – ред.] – це можливо за допомогою нейропрофілювання. Хочете знайти щирих прихильників – також можливо. Або, навпаки, зібрати групу скептиків, але таких, яких можна легко переконати. Штучний інтелект тут лише прискорює та спрощує використання цих методик. Все це давно відомо і справді працює – питання у тому, як застосовується і з якою метою».

На церемонії закінчення навчального року в Кадетській середній школі імені генерала Єрмолова. Ставрополь, Росія. 25 травня 2022 року
На церемонії закінчення навчального року в Кадетській середній школі імені генерала Єрмолова. Ставрополь, Росія. 25 травня 2022 року

Це псевдонаука та інструмент маніпуляції, вважає педагог та просвітитель Діма Зіцер:

«Людина влаштована дуже складно. Формулювання про лідерські якості – це формулювання глибоко комуністично-фашистське. Хто може визначити, чи є у людини лідерські якості і що це таке? У математика Перельмана є лідерські якості? Вони вищі за лідерські якості якогось воєначальника.

Держава вкотре – а це одна з ознак фашизму – влазить спочатку в ліжко, потім у освіту, потім у схильність людини
Зіцер

Нейропрофілювання – це псевдонаука. У цьому, як і в усьому, щодо профорієнтації, вже закладено маніпуляцію. Це чергова спроба влади контролювати людей та впливати на їх рішення.

Державі дуже зручно дати стусан у 14 років людині – і далі, щоб до могили він летів запропонованою траєкторією.

Як педагог говорю з повною відповідальністю: функція освіти – зробити так, щоб різні таланти проявилися. Але вибір [якою траєкторією рухатися – ред.] за людиною. Це є основою критичного мислення.

А якщо вони [держава] до цього додають усілякі «нейро» і так далі – то в цей момент вони проколюються диким чином. Який нейро? Що це таке? Може, краще вчителям гарну освіту давати і свободу, а школам – автономію? І тоді буде виконано освітню функцію школи, яка на замовлення сім'ї повинна займатися саме цим [допомагати виявляти таланти – ред.].

Держава вкотре – а це одна з ознак фашизму – влазить спочатку в ліжко, потім у освіту, потім у схильність людини. Тобто влазить у особистість».

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Проєкт Крим.Реалії

Recommended

XS
SM
MD
LG