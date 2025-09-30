Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Міжнародні

Іран підтвердив депортацію 120 своїх громадян зі США цього тижня

За даними Тегерана, багато хто з 400 іранців, яких планують депортувати, в’їхав до Сполучених Штатів через кордон із Мексикою (фото ілюстративне)
За даними Тегерана, багато хто з 400 іранців, яких планують депортувати, в’їхав до Сполучених Штатів через кордон із Мексикою (фото ілюстративне)

Іран заявляє, що близько 120 його громадян депортують зі Сполучених Штатів Америки, і вони повернуться додому цього тижня.

Генеральний директор із питань парламентських і консульських справ Міністерства закордонних справ Ірану Хоссейн Нушабаді повідомив інформаційному агентству Tasnim, що ця група є частиною з близько 400 іранців, яких планують депортувати імміграційні органи США. За його словами, більшість цих людей в’їхали до Сполучених Штатів нелегально, переважно через Мексику.

Як заявив Нушабаді, деякі з депортованих мали дійсні дозволи на проживання в США, але, тим не менш, були внесені до списку на депортацію після отримання їхньої згоди на репатріацію.

Це підтвердження з’явилося після того, як видання New York Times, посилаючись на неназваних чиновників у Тегерані, повідомило, що літак із близько сотнею іранців вилетів з американського штату Луїзіана пізно ввечері 29 вересня і мав прибути до Ірану через Катар наступного дня.

Хоча обставини їхнього від’їзду з Ірану і прибуття до Сполучених Штатів різняться, Нушабаді заявив, що ці особи легально залишили країну, і що Іран «вітає» їхнє повернення, обіцяючи всебічну консульську підтримку.

Правозахисники критикують політику США щодо висилання мігрантів до країн із проблемними показниками прав людини.

Ситуація з правами людини в Ірані залишається складною, з поширеним переслідуванням політичних дисидентів, активістів, релігійних меншин і ЛГБТК-осіб. Критики кажуть, що кампанія адміністрації США з депортації ставить під загрозу вразливих мігрантів, повертаючи їх у ці умови.

В останні роки багато іранців приєдналися до великих груп мігрантів на південному кордоні США, незаконно перетинаючи його і згодом подаючи заяви про надання притулку. Багато з них назвали основною причиною втечі з Ірану переслідування з боку Ісламської республіки через свої політичні чи релігійні переконання.

Незважаючи на ці твердження, більшість запитів про надання притулку були відхилені або не розглянуті на момент депортації.

Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG