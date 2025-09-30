Іран підтвердив депортацію 120 своїх громадян зі США цього тижня

Іран заявляє, що близько 120 його громадян депортують зі Сполучених Штатів Америки, і вони повернуться додому цього тижня.

Генеральний директор із питань парламентських і консульських справ Міністерства закордонних справ Ірану Хоссейн Нушабаді повідомив інформаційному агентству Tasnim, що ця група є частиною з близько 400 іранців, яких планують депортувати імміграційні органи США. За його словами, більшість цих людей в’їхали до Сполучених Штатів нелегально, переважно через Мексику.

Як заявив Нушабаді, деякі з депортованих мали дійсні дозволи на проживання в США, але, тим не менш, були внесені до списку на депортацію після отримання їхньої згоди на репатріацію.

Це підтвердження з’явилося після того, як видання New York Times, посилаючись на неназваних чиновників у Тегерані, повідомило, що літак із близько сотнею іранців вилетів з американського штату Луїзіана пізно ввечері 29 вересня і мав прибути до Ірану через Катар наступного дня.

Хоча обставини їхнього від’їзду з Ірану і прибуття до Сполучених Штатів різняться, Нушабаді заявив, що ці особи легально залишили країну, і що Іран «вітає» їхнє повернення, обіцяючи всебічну консульську підтримку.

Правозахисники критикують політику США щодо висилання мігрантів до країн із проблемними показниками прав людини.

Ситуація з правами людини в Ірані залишається складною, з поширеним переслідуванням політичних дисидентів, активістів, релігійних меншин і ЛГБТК-осіб. Критики кажуть, що кампанія адміністрації США з депортації ставить під загрозу вразливих мігрантів, повертаючи їх у ці умови.

В останні роки багато іранців приєдналися до великих груп мігрантів на південному кордоні США, незаконно перетинаючи його і згодом подаючи заяви про надання притулку. Багато з них назвали основною причиною втечі з Ірану переслідування з боку Ісламської республіки через свої політичні чи релігійні переконання.

Незважаючи на ці твердження, більшість запитів про надання притулку були відхилені або не розглянуті на момент депортації.