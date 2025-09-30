Трамп: США стикаються з «війною зсередини» через злочинність та міграцію

Президент США Дональд Трамп заявив, що його країна стикається з «війною зсередини» через злочинність та міграцію. Про це він заявив у промові перед офіцерами американської армії.

«Ті, якими керують ліві радикальні демократи, що вони зробили з Сан-Франциско, Чикаго, Нью-Йорком, Лос-Анджелесом. Це дуже небезпечні місця, і ми збираємося виправити їх одне за одним, і це буде важливою частиною для деяких людей у цьому приміщенні. Це також війна. Це війна зсередини», – сказав він.

За його словами, слід впоратися з «ворогом зсередини, перш ніж він вийде з-під контролю».

Трамп також повідомив, що підписав наказ про створення військових сил швидкого реагування для придушення заворушень.

Міністр оборони США Піт Геґсет минулого тижня скликав незвичайне зібрання сотень офіцерів. Згодом стало відомо, що Трамп також виступить.

Керівник Пентагону під час свої майже годинної промови заявив, що військові повинні виправити «десятиліття занепаду», розкритикувавши так звану політику woke (означає «уважний до расової упередженості та дискримінації» - ред.) у війську.

У червні на тлі протестів проти масових арештів мігрантів у Лос-Анджелесі для охорони державних установ і захисту федеральних службовців залучали морських піхотинців США.