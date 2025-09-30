Доступність посилання

Геґсет закликає військових лідерів США виправити «десятиліття занепаду»

Міністр оборони США Піт Геґсет закликав до змін, наголошуючи на необхідності подолання «десятиліть занепаду» під час виступу перед старшими офіцерами
Міністр оборони США Піт Геґсет заявив, що американські військові повинні виправити «десятиліття занепаду», звертаючись до рідкісного зібрання сотень старших офіцерів, яких запросили з усього світу, щоб послухати його виступ поблизу Вашингтона.

«Дурні та безрозсудні політичні лідери встановили неправильний курс компаса, і ми збилися зі шляху. Ми стали «Woke департаментом». Але більше ні», – сказав він.

Геґсет під час своєї майже годинної промови заявив, що американські військові просунули забагато лідерів з неправильних причин, виходячи з раси, гендерних квот та «історичних першостей».

«Ера політично коректного, надмірно чутливого лідерства, яке не зачіпає нічиїх почуттів, закінчується прямо зараз на всіх рівнях», – сказав він.

На початку вересня президент США Дональд Трамп підписав указ про перейменування Міністерства оборони США на Міністерство війни. Міністр оборони Піт Геґсет і його команда зможуть використати титули «міністр війни» і «заступник міністра війни». Геґсет заявив, що перейменування – це «не просто слова, а військова етика».

