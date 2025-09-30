Геґсет закликає військових лідерів США виправити «десятиліття занепаду»

Міністр оборони США Піт Геґсет заявив, що американські військові повинні виправити «десятиліття занепаду», звертаючись до рідкісного зібрання сотень старших офіцерів, яких запросили з усього світу, щоб послухати його виступ поблизу Вашингтона.

«Дурні та безрозсудні політичні лідери встановили неправильний курс компаса, і ми збилися зі шляху. Ми стали «Woke департаментом». Але більше ні», – сказав він.

Геґсет під час своєї майже годинної промови заявив, що американські військові просунули забагато лідерів з неправильних причин, виходячи з раси, гендерних квот та «історичних першостей».

«Ера політично коректного, надмірно чутливого лідерства, яке не зачіпає нічиїх почуттів, закінчується прямо зараз на всіх рівнях», – сказав він.

На початку вересня президент США Дональд Трамп підписав указ про перейменування Міністерства оборони США на Міністерство війни. Міністр оборони Піт Геґсет і його команда зможуть використати титули «міністр війни» і «заступник міністра війни». Геґсет заявив, що перейменування – це «не просто слова, а військова етика».