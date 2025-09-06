Президент США Дональд Трамп підписав указ про перейменування Міністерства оборони США на Міністерство війни. Церемонія відбулася в Овальному кабінеті.

Згідно з документом, міністр оборони Піт Геґсет і його команда зможуть використати титули «міністр війни» і «заступник міністра війни». Геґсет заявив, що перейменування – це «не просто слова, а військова етика».

За словами американського президента, Міністерство війни – найбільш підходяща назва для Пентагону з огляду на «стан справ у світі».

Зміна вимагатиме схвалення Конгресу. У п’ятницю республіканці Майк Лі, Рік Скотт і Грег Стьюб внесли відповідний законопроєкт.

Критики вважають ініціативу такою, що відволікає увагу й дорогою, зокрема, через те, що потрібне буде оновлення вивісок і документів на військових об’єктах США по всьому світу.

Міноборони США, яке також називають Пентагоном через п’ятикутну форму будівлі, у нинішньому вигляді існує з 1947 року.

Відомство об’єднало у собі військово-морське міністерство, міністерство сухопутних військ і міністерство військово-повітряних сил.

Від 1947 по 1949 роки об’єднаний департамент називався Національним військовим відомством, а в 1949 отримав нинішню назву – Міністерство оборони.