Іран більше не пов’язаний обмеженнями щодо ядерної програми – МЗС

Іран оголосив, що відтепер «не вважає себе зобов’язаним» дотримуватися обмежень на розвиток своєї ядерної програми, оскільки термін дії історичної ядерної угоди 2015 року з провідними світовими державами офіційно сплив.

«Відтепер усі положення угоди, включно з обмеженнями щодо іранської ядерної програми та пов’язаними механізмами, вважаються припиненими», – йдеться у заяві МЗС Ірану.

Йдеться про Спільний всеосяжний план дій (JCPOA), укладений у 2015 році, який передбачав обмеження збагачення урану, ядерних досліджень та накопичення ядерних матеріалів в обмін на послаблення міжнародних санкцій.

Угода, схвалена Радою Безпеки ООН, офіційно втратила чинність у суботу, 18 жовтня, – через десять років після її ухвалення.

Водночас у Тегерані заявили, що країна «твердо налаштована залишатися відданою дипломатії».

Ядерна програма Ірану почала розвиватися ще у 1950-х роках, але з початку 2000-х країну неодноразово звинувачували в прагненні створити зброю. У 2015 році було підписано ядерну угоду, яка обмежила збагачення урану в обмін на зняття санкцій. 2018 року США в односторонньому порядку вийшли з угоди, після чого Іран відновив ядерні розробки.

Перед недавнім військовим загостренням Тегеран та Вашингтон вели переговори про повернення до угоди, але безрезультатно. На тлі зростання напруженості Іран обмежив інспекції та почав виробляти уран, близький до рівня зброї.



