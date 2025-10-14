WP: Китай наростив експорт компонентів для дронів до Росії

Китай влітку значно наростив експорт до Росії компонентів, необхідних для виробництва безпілотників на оптоволокні, пише 14 жовтня The Washington Post, зазначаючи, що Пекін тим самим надав Росії суттєву допомогу у війні проти України.

На думку аналітиків, на яких посилається газета, різке зростання експорту оптоволоконних кабелів і літій-іонних акумуляторів, а також інших компонентів для дронів демонструє, як тісне партнерство між російськими і китайськими виробниками допомагає Москві отримати перевагу на полі бою.

Пекін декларує, що займає нейтральну позицію у повномасштабній війні Росії проти України, а китайські підприємства, на частку яких припадає 80% світового ринку комерційних безпілотників, офіційно скоротили прямий експорт готових БпЛА до Росії.

Однак офіційні дані про торгівлю Китаю показують, що Пекін дозволив різко збільшити постачання компонентів, що дають змогу російським виробникам створювати дрони на оптоволокні, пише видання.

Оператори можуть керувати такими апаратами за допомогою тонких кабелів без побоювань, що противник заглушить сигнал і зіб’є безпілотник із курсу.

Москва все частіше використовує ці дрони, оскільки вони менш уразливі для перехоплення.

The Washington Post наводить дані митного управління Китаю, згідно з якими в травні й червні до Росії було експортовано рекордну кількість оптоволоконних кабелів довжиною в 190 400 і 208 000 кілометрів відповідно. У серпні цей показник зріс до 524 800 кілометрів.

Виходячи з високої вартості поставлених партій, науковий співробітник Атлантичної ради Джозеф Вебстер, який відстежує зростання експорту, робить висновок, що йдеться про продукцію військового призначення.

Китай позиціонує себе як нейтральну сторону у війні РФ проти України і заявляє, що не надає військової допомоги жодній зі сторін, на відміну від США та інших західних країн. Але Пекін залишається близьким політичним і економічним союзником Росії, і члени НАТО називають Китай «вирішальним посібником» війни, яку він ніколи не засуджував.

КНР продовжує активні контакти з Москвою. Лідери двох країн, Володимир Путін та Сі Цзіньпін, зустрічалися десятки разів і підписали угоду про стратегічне партнерство без обмежень у лютому 2022 року, менш ніж за три тижні до того, як Росія розпочала повномасштабне військове вторгнення в Україну. Китай є найбільшим торговельним партнером Росії, що допомагає їй подолати наслідки західних економічних санкцій.

Проєкт «Схеми» (Радіо Свобода) в одному зі своїх розслідувань розповідали, як Китай став єдиним постачальником у РФ низки рідкісних металів для виробництва зброї після введення західних санкцій.