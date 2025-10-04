СЗР: Росія від Китаю отримує дані для ударів по Україні, зокрема по об’єктах іноземних інвесторів

У Службі зовнішньої розвідки України заявили, що зафіксували факти надання Китаєм Росії супутникових даних для ракетних ударів по Україні, зокрема по об’єктах іноземних інвесторів.

«Є факти високого рівня взаємодії Росії і Китаю у проведенні супутникової розвідки території України з метою визначення і дорозвідки стратегічних об’єктів для ураження. При цьому, як ми бачили впродовж останніх місяців, ці об’єкти можуть належати іноземним інвесторам», – сказав у коментарі «Укрінформу» співробітник Служби зовнішньої розвідки Олег Александров.

Деталей він не навів.

Влада Китаю цю заяву поки не коментувала.

Китай позиціонує себе як нейтральну сторону у війні РФ проти України і заявляє, що не надає військової допомоги жодній зі сторін, на відміну від США та інших західних країн. Але Пекін залишається близьким політичним і економічним союзником Росії, і члени НАТО називають Китай «вирішальним посібником» війни, яку він ніколи не засуджував.

КНР продовжує активні контакти з Москвою. Лідери двох країн, Володимир Путін та Сі Цзіньпін, зустрічалися десятки разів і підписали угоду про стратегічне партнерство без обмежень у лютому 2022 року, менш ніж за три тижні до того, як Росія розпочала повномасштабне військове вторгнення в Україну. Китай є найбільшим торговельним партнером Росії, що допомагає їй подолати наслідки західних економічних санкцій.

Проєкт «Схеми» (Радіо Свобода) в одному зі своїх розслідувань розповідали, як Китай став єдиним постачальником у РФ низки рідкісних металів для виробництва зброї після введення західних санкцій.