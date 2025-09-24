Урсула фон дер Ляєн на зустрічі з прем’єром КНР згадала про зобов’язання ЄС перекрити потоки доходів РФ

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провела у Нью Йорку зустріч із прем’єр-міністром Китаю Лі Цяном і попросила Пекін використати свій вплив, щоб заохотити Росію сісти за стіл переговорів.



«Щодо російської агресивної війни проти України я привітала заяву прем’єр-міністра Лі про те, що і Європа, і Китай зацікавлені у підтримці миру у світі. Я пояснила зобов’язання Європи перекрити потоки доходів, які підживлюють війну Росії. Я висловила своє прохання до Китаю використати свій вплив, щоб допомогти припинити вбивства та заохотити Росію сісти за стіл переговорів. Час для дипломатії настав. Це буде сильним сигналом для світу», – написала вона у соцмережі Х.



Фон дер Ляєн додала, що «ми обоє погодилися, що наші відносини повинні й надалі будувати довіру та підтримувати регулярну координацію».

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вже зустрічалася з Лі Цяном, закликаючи Китай активізувати свої зусилля, щоб зробити значний внесок у мирний процес.

Китай позиціонує себе як нейтральну сторону у війні РФ проти України і заявляє, що не надає військової допомоги жодній зі сторін, на відміну від США та інших західних країн. Але Пекін залишається близьким політичним і економічним союзником Росії, і члени НАТО називають Китай «вирішальним посібником» війни, яку він ніколи не засуджував.

КНР продовжує активні контакти з Москвою. Лідери двох країн, Володимир Путін та Сі Цзіньпін, зустрічалися десятки разів і підписали угоду про стратегічне партнерство без обмежень у лютому 2022 року, менш ніж за три тижні до того, як Росія розпочала повномасштабне військове вторгнення в Україну. Китай є найбільшим торговельним партнером Росії, що допомагає їй подолати наслідки західних економічних санкцій.

Проєкт «Схеми» (Радіо Свобода) в одному зі своїх розслідувань розповідали, як Китай став єдиним постачальником у РФ низки рідкісних металів для виробництва зброї після введення західних санкцій



