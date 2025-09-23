МЗС: Київ направив ноту Пекіну через захід китайського судна в порт окупованого Криму

Міністерство закордонних справ України «рішуче засуджує та розцінює як грубе порушення міжнародного права та законодавства України» захід судна Heng Yang 9, що належить китайській компанії Guangxi Changhai, до анексованого Криму.

«Особливе обурення викликає той факт, що судно, яке належить китайській компанії Guangxi Changhai, свідомо приховувало свої пересування, передаючи неправдиві дані про маршрут, що підтверджує усвідомлений характер порушення», – заявив речник МЗС Георгія Тихого у коментарі Радіо Свобода.

Він додав, що ці дії є черговим свідченням зухвалої зневаги до суверенітету та територіальної цілісності України, а також до основоположних норм міжнародного права.

Посольство України в КНР направило офіційну ноту до МЗС Китаю. Україна також поінформувала про інцидент Міжнародну морську організацію (ІМО).

Київ закликав Пекін вжити невідкладних заходів для недопущення подібних інцидентів у майбутньому та вимагає дотримуватися заявленої політики щодо утримання китайських компаній від співпраці з окупаційною владою на тимчасово окупованих територіях України.

«Українська сторона залишає за собою право належним чином реагувати на усі випадки порушень територіальної цілісності та суверенітету України, зокрема, шляхом введення санкцій проти причетних фізичних та юридичних осіб», – додали в українському МЗС.

Раніше видання Financial Times із посиланням на українських посадовців написало, що судно Heng Yang 9 протягом останніх кількох місяців було зафіксоване в анексованому Криму щонайменше тричі.

За даними Офісу президента України, цього літа судно здійснило щонайменше два візити до Севастополя: воно перебувало в порту з 19 по 22 червня і запросило захід для завантаження 15 серпня. Стверджується, що після цього судно заходило до портів Туреччини, перш ніж вирушити до Єгипту.

Як пише FT, протягом двох тижнів у вересні, коли судно перебувало в Чорному морі, воно, зважаючи на все, намагалося приховати свої пересування, передаючи помилкові координати. За даними транспондера, судно прямувало до порту «Кавказ», але зрештою опинилося в Севастополі. Журналісти встановили це завдяки супутниковим знімкам.

МЗС Китаю заявило, що китайським громадянам та компаніям рекомендується уникати контактів з окупованими територіями України.

Санкції західних країн, запроваджені після анексії Криму в 2014 році, забороняють використання порту у Севастополі. FT зазначає, що, хоча Китай не підтримав санкції проти Росії, його комерційні судна раніше уникали кримських портів.