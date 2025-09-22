«Російські військові бояться можливої висадки українських військ». Операції ГУР МОУ на Тендрівській косі тривають

Сили оборони України регулярно проводять операції в Чорному морі на Тендрівській косі, яку ще на початку повномасштабного вторгнення захопили російські війська. У військовому значенні цього плацдарму розбиралися журналісти проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України 19 вересня заявили про рейд на Тендрівську косу, що розташована приблизно за 110 км від анексованого Криму. Відповідне відео опублікували в телеграм-каналі відомства.

Стверджується, що бійці Центру морських операцій Viking Департаменту активних дій ГУР МО України «здійснили чергову нічну висадку та встановили на косі мінні загородження».

Також повідомляється, що під час рейду знищили багатоцільовий тягач російських військ ДТ-10 «Витязь», який армія РФ використовувала, щоб доправляти особовий склад, зброю та провізію на свої позиції. Про те, коли саме була проведена ця операція, в ГУР не уточнюють.

Місце постійних ударів

Нещодавно по російських військових на Тендрівській косі було завдано ще одного удару. 3 вересня Військово-морські сили ЗС України повідомили, що був знищений швидкісний катер росіян, який намагався доставити підрозділ повітрянодесантних військ на Тендрівську косу.

Під час цієї операції українські військові ліквідували сімох російських військовослужбовців, ще чотирьох – поранили.

28 липня спецпризначенці Департаменту активних дій ГУР Міноборони України висадилися на Тендрівській косі та ліквідували позицію росіян. У розвідці зазначили, що ліквідували особовий склад ЗС РФ, комплекс РЕБ «Зонт» і радіолокаційну станцію «Роса».

Це не перша висадка бійців ГУР МО України на Тендрівській косі. 7 серпня минулого року повідомлялося, що українські спецпризначенці, висадившись там, знищили російську броньовану техніку, зокрема МТ-ЛБ, комплекс РЕБ, а також зруйнували фортифікаційні укріплення армії РФ.

«Під час бою російські загарбники зазнали втрат серед особового складу – точна кількість уточнюється», – йшлося в повідомленні. У ГУР МО також повідомили, що десантна група виконала бойові завдання і відійшла без втрат.

29 лютого 2024 року Сили спеціальних операцій ЗСУ повідомили про загибель у бою військових 73-го морського центру ССО. «Забезпечуючи відхід основних сил групи після виконання спеціального завдання, воїни прийняли свій останній бій, навічно залишившись у строю. Героїчна і надскладна бойова робота підрозділів ССО на суші, на морі та в глибокому тилу противника – це щоденний внесок воїнів ССО в перемогу над ворогом», – йдеться в повідомленні.

У повідомленні не вказали кількість загиблих, а також місце їх загибелі. Як пише «Суспільне», група бійців загинула при спробі закріпитися на Тендрівській косі в північній частині Чорного моря, біля берегів Херсонської області.

А в перших числах жовтня 2023 року бійці підрозділу спеціального призначення «Артан» ГУР МО України висадилися на західному узбережжі Криму, а також на Тендрівській і Кінбурнській косах. Пресслужба відомства повідомляла, що спецпризначенці вступили в «запеклий бій» з російськими військовими на зазначених територіях, «завдавши ворогу значних втрат».

«На шляху відходу після виконання бойового завдання в Криму воїни «Артана» також провели бій на морі – противник спробував переслідувати спецпризначенців на надводних швидкохідних патрульних катерах з підтримкою авіації», – заявили в ГУР МОУ.

У військовій розвідці зазначили, що це «не перша і не остання» операція Сил безпеки та оборони України на Кримському півострові. «Про більшість із них стане відомо лише згодом», – підсумували в ГУР.

Важливий плацдарм

Тендрівська коса, хоча й називається косою, насправді є вузьким островом, що простягнувся на 65 кілометрів уздовж узбережжя Херсонської області, від якої відділений Тендрівською затокою. У західній частині коси в Тендрівську затоку врізається півострів Білі Кучугури. Загальна площа коси – 38 квадратних кілометрів. Нині більша частина острова входить до складу Чорноморського біосферного заповідника.

У військовому плані Тендрівська коса може бути плацдармом, який зручно розташований на певній відстані від берега. Так, наприклад, під час Громадянської війни в Росії у 1920 році коса була стоянкою великих військово-морських сил Російської армії барона Петра Врангеля, які звідти загрожували Одесі.

Під час Другої світової війни Чорноморський флот СРСР створив Тендрівську бойову ділянку (ТБД) з бойовим завданням – сковувати і винищувати сили противника.

«ТБД відіграла важливу роль у забезпеченні комунікації Севастополь – Одеса. Крім того, вона відволікала на себе частину і без того не надто численних сил люфтваффе на кримському напрямку», – пишуть у військовій літературі.

Російські військові на самому початку повномасштабного вторгнення у 2022 році захопили Тендрівську косу і роблять те саме – умовно «загрожують» Миколаївській та Одеській областям України, а також розміщують на острові розвідувальне обладнання та засоби радіоелектронної боротьби. І це одна з найважливіших функцій цієї території.

«Не можна розмістити десь у Севастополі станцію і думати, що вона протидіятиме атакам. Чим ближче вони розташовані до безпосередньо контрольованої Україною території, чим ближче розташовані до тих ешелонів, якими проходять наші повітряні дрони чи надводні, тим краще. І тому, власне кажучи, вони використовують саме для цих цілей», – коментував раніше Крим.Реалії керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Розуміючи значення цього плацдарму, росіяни рік тому посилили своє угруповання на Тендрівській косі.

«Російські військові бояться можливої висадки українських військ і посилюють свої позиції на Тендрівській косі дивізіоном річкових катерів із Севастополя», – повідомив 17 жовтня 2024 року речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин.

Можливо, саме один із цих катерів був знищений ЗСУ 3 вересня, як згадувалося вище.

«Коса має стратегічне значення для російських збройних сил, оскільки дозволяє контролювати ділянку узбережжя і використовувати територію для військових операцій», – прокоментував Крим.Реалії на умовах анонімності військовий експерт із Криму, колишній український офіцер, підполковник запасу ЗСУ.

На думку експерта, висадки спецпризначенців ГУР демонструють, що українські сили використовують тактику локальних ударів у тилу противника, щоб послабити його контроль над прибережними територіями.

«Ці операції мають надважливе значення. Радіоелектронна розвідка – це «очі та вуха» противника, і знищення її засобів на передових рубежах робить російські війська «сліпими та глухими». А знищення станцій РЕБ на Тендрівській косі дозволяє українським ракетам, БПЛА та морським дронам без перешкод наблизитися до Кримського півострова», – резюмує підполковник запасу ЗС України.