«Перебої у постачанні зменшують кількість боїв». Як ЗСУ нищать військову логістику Росії у Криму

Сили спеціальних операцій ЗС України підтвердили удари по логістиці російських військ в окупованому Криму, здійснені протягом останнього тижня серпня.

Яка мета цих ударів?

Чому це важливо для оборони України?

Що відомо про наслідки?

Інформацію збирав поєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Що, коли і куди прилетіло?

26 серпня у багатьох районах анексованого Криму лунали вибухи. Кримчани повідомляли про проліт дронів над Чорноморським районом, над селищем Мирний і Євпаторією. Пов'язані з російськими військовими моніторингові канали повідомляли про небезпеку по БПЛА для західних районів Криму і Джанкоя.

Телеграм-канал «Кримський вітер», посилаючись на інформацію від підписників, повідомив, що російська РЕБ приземлила безпілотник у центрі міста, в районі залізничної станції, звідки піднімається дим.

Пізніше під удар потрапила залізнична станція «Урожайна» в селищі Красногвардійське. Як повідомив «Кримський вітер», попередньо, уражена підстанція, звідки піднімається дим. Також були опубліковані фотографії.

Міністерство оборони Росії повідомило, що над територією Криму з 7.00 до 7.30 «черговими засобами ППО знищено вісім українських безпілотних літальних апаратів».

Через кілька годин Сили спеціальних операцій ЗС України підтвердили удар по об'єктах в анексованому Криму.

За їхніми даними, в результаті операції були виведені з ладу об'єкти логістики, що забезпечують функціонування і бойове постачання військових частин російської армії.

Наслідки

О 08.24 підприємство «Крименерго» повідомило про аварійне відключення енергопостачання в ряді населених пунктів Красногвардійського району.

«Населені пункти: Красногвардійське, Мар'янівка, Петрівка, Новоестонія, Видне, Схід, Щербаково, Новопокровка, Дохідне, Новосельці, Невське, Володимирово, Знам'янка. Планований час відновлення електропостачання – 3 години», – йдеться в повідомленні.

У відкритих джерелах немає інформації, чи пов'язана ця аварія з ударом по селищу Красногвардійське.

Тягова підстанція ЕЧЕ-61 і район контактної мережі ЕЧК-40 станції Урожайна (ЕЧ-5) знаходяться на вулиці Тельмана на північній околиці селища Красногвардійське.

Тягові підстанції оснащені спеціальним електротехнічним обладнанням, яке забезпечує перетворення і подачу необхідної напруги для поїздів.

На відміну від «проїзної» станції «Урожайної», станція «Джанкой» є вузловою. Через неї залізничний транспорт прямує на південь (Севастополь) і схід (Керч) Криму, а також до Херсонської (через Армянськ і Чонгар) області.

Залізниці займають перше місце в постачанні військ як на фронті, так і в тилу

«Значення логістики для забезпечення ведення бойових дій важко переоцінити, і залізниці посідають перше місце в постачанні військ як на фронті, так і в тилу. Залізничний транспорт не залежить від погодних умов і дозволяє перевозити значно більші обсяги вантажів з меншими витратами на енергоресурси», – на умовах анонімності Крим.Реалії розповів військовий експерт з Криму, колишній український офіцер, підполковник запасу ЗСУ.

За словами експерта, затримки навіть на нетривалий час у переміщенні військових вантажів – техніки, озброєння, боєприпасів, палива, особового складу – призводять до зниження інтенсивності ведення бойових дій на фронті, а іноді навіть до критичного становища.

«Ще за часів Другої світової партизани підривали залізничні колії і потяги, що рухалися по них. Через вісім десятків років ця тактика залишається ефективною і актуальною», – констатує підполковник запасу ЗСУ.

Планомірна робота

Залізнична інфраструктура в Криму потрапила під удар ЗСУ зовсім недавно – 21 серпня була атакована станція в Джанкої.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив: «Сили спеціальних операцій Збройних сил України провели спеціальні дії поблизу залізничної станції Джанкой. Операція відбулася в ніч на 21 серпня. Спецпризначенці вразили рухомий склад росіян з паливно-мастильними матеріалами. В результаті спеціальних дій ускладнено забезпечення південного угруповання російських військ».

Також планомірно Сили оборони України знищують тягові підстанції російської залізниці. Це ключові об'єкти, які вимагають тривалого часу для відновлення. Відключення електроенергії на контактній мережі ділянки залізниць призводить до паралічу сполучення.

Так, під удар ЗСУ вночі 21 серпня також потрапила тягова електропідстанція залізниці на станції Журавка у Воронезькій області РФ. В результаті, за даними Російських залізниць, затримувалося сім пасажирських поїздів, що прямували з Росії до Криму і назад. Всі поїзди йдуть до Сімферополя і Севастополя через Джанкой.

У другій половині липня Збройні сили України завдали два результативних удари по об'єктах у Ростовській області Росії, після чого на тривалий час було паралізовано залізничне сполучення, в тому числі в анексований Крим.

20 липня в Ростовській області РФ була вражена тягова підстанція Північно-Кавказької залізниці «Замчалово». Тоді прес-служба Російської залізниці повідомила, що через подію в Ростовській області 132 поїзди йдуть із затримками в розкладі від 33 хвилин до 15 годин, у тому числі й 20 поїздів, що прямують до анексованого Криму та з Криму.

21 липня була атакована станція Каменоломні в Ростовській області. Прес-служба РЖД повідомляла, що в Ростовській області через наслідки НП на даній станції із затримками рухаються понад 50 поїздів формування «Федеральної пасажирської компанії» (ФПК) і компанії «Гранд Сервіс Експрес».

Цей час – певна фора для Збройних сил України»

Керівник українського Центру вивчення окупації Петро Андрющенко зазначив, що на станції Каменоломні Ростовської області знищено два пости ЕЦ (електричної централізації). За його словами, це не тільки затримує рух поїздів на Ростов, але й фактично робить його неможливим.

Російська влада не повідомляє про затримки в русі вантажних поїздів, у тому числі військових ешелонів, у зв'язку з подібними інцидентами.

«Затримки в перевезенні військових вантажів обов'язково є. До військових складів можна причепити тепловози, яким електрика для руху не потрібна, але перед цим потрібно звільнити колії, на яких застрягли десятки пасажирських поїздів. Ці поїзди потрібно перетягнути на станції, де є роз'їзди. На це потрібен час. І цей час – певна фора для Збройних сил України», – коментує офіцер запасу ЗСУ з Криму.