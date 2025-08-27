Російські медіа: ФСБ затримала жителя Криму за дописи про вибух на Керченському мосту

У Криму співробітники ФСБ Росії затримали жителя Джанкоя через його публікацію в Telegram про вибух на Керченському мосту – про це повідомляють російські медіа з посиланням на пресслужбу управління ФСБ у Криму, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Згідно з повідомленнями, стосовно чоловіка 1992 народження порушили кримінальну справу за частиною 2 статті 205.2 Кримінального кодексу РФ – «публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, виправдання тероризму або пропаганда тероризму з використанням мережі Інтернет».

Що саме написав кримчанин, не уточнюється. Його ім’я та прізвище не називаються, а публічна позиція відсутня.





У разі обвинувального вироку російського суду чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі. Наразі його заарештували на два місяці.

За даними правозахисної організації «КримSOS», у 2024 році не менш як 56 кримчан зазнали переслідувань із боку російської влади. Приводами для кримінальних справ стали звинувачення у нібито зв’язках із забороненими в РФ організаціями, державній зраді, шпигунстві, публічних висловлюваннях, організації диверсій чи закликах до насильства.

Правозахисники прогнозують, що кількість справ за статтями про держзраду, співпрацю та шпигунство, порушену силовиками РФ, зростатиме, ймовірно, у кілька разів. Зараз ФСБ порушує подібні справи практично щодня, тоді як до 2014 року їх було не більше ніж 10 на рік. Після повномасштабного вторгнення в Україну стаття про держзраду фактично перетворилася на РФ на одну з найпопулярніших для тих, хто виступає проти війни.