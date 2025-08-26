Від початку окупації Криму 122 людини стали фігурантами «справ кримських мусульман» – КРЦ

Від початку у 2014 році окупації Криму 122 людини стали фігурантами «справ кримських мусульман» через звинувачення російських силовиків у причетності до релігійної організації «Хізб ут-Тахрір», яка заборонена в Росії, але дозволена в більшості країн світу. Такі дані наводить Кримськотатарський ресурсний центр на своєму сайті.

Зазначається, що зі 122 переслідуваних 119 – представники корінного кримськотатарського народу. 83 з них утримуються у російських в’язницях та колоніях, 27 перебувають у СІЗО, троє – під домашнім арештом, восьмеро були звільнені, один загинув у російській неволі. Загалом КРЦ нарахував 20 хвиль затримань кримчан російськими силовиками в справах «кримських мусульман»

«Звинувачення у цих «справах» ґрунтуються на свідченнях «прихованих свідків» та висновках «експертів», які активно співпрацюють із ФСБ РФ. Єдиними «доказами» є заборонена ісламська література, знайдена під час обшуків, оперативні дані ФСБ та аудіозаписи, на яких нібито зафіксовано, що засуджені вели дискусії на релігійні та політичні теми... Така політика Російської Федерації є демонстрацією боротьби з інакодумством, а також релігійними та політичними у повідомленні КРЦ», – ідеться в повідомленні.

Кримськотатарський ресурсний центр вимагає скасування всіх вироків фігурантам цих справ та їхнього негайного звільнення, а також інших ув’язнених із політичних мотивів кримчан. КРЦ також закликає міжнародне співтовариство посилити тиск на РФ з метою «припинення політичних переслідувань у Криму, а також запровадити персональні санкції щодо осіб, які відповідають за порушення прав людини на території тимчасово окупованого Криму».

Російська влада та силовики ці повідомлення не коментують.