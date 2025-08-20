Кримчанина Халілова, ув’язненого в РФ на 18 років, звільнили через онкологічну хворобу – правозахисники

Засудженого РФ на 18 років позбавлення волі імама з Алушти Ленура Халілова звільнили з колонії за станом здоров’я – в нього виявили онкологічне захворювання, повідомляє правозахисна організація «Кримська солідарність».

«Суд керувався статтею 81 КК РФ про звільнення від покарання через хворобу. Підставою для звільнення стало те, що його захворювання входить до списку, який перешкоджає ув’язненню», – йдеться в повідомленні.

За словами родичів кримчанина, співробітники Федеральної служби виконання покарань РФ купили чоловікові квитки на поїзд до Криму.

Зараз Халілов перебуває в колонії в Архангельську.

Ленур Халілов – колишній глава незалежної мусульманської громади «Алушта». Він був одним із затриманих після обшуків 10 червня 2019 року в будинках кримських татар в Алуштинському, Білогірському та Сімферопольському районах. Тоді затримали загалом вісьмох людей: Руслана Нагаєва, Ельдара Кантимірова, Руслана Месутова, Ленура Халілова, Різу Омерова, Енвера Омерова, Айдера Джеппарова та Ескендера Сулейманова.

ФСБ Росії заявила, що слідчі заходи відбулись у рамках кримінальної справи за ст. 205.5 Кримінального кодексу Росії (організація або участь у діяльності терористичної організації).

23 вересня 2020 року правозахисний центр «Меморіал» визнав фігурантів алуштинської «справи Хізб ут-Тахрір» Ельдара Кантимірова, Руслана Месутова, Руслана Нагаєва і Ленура Халілова політичними в'язнями і вимагав їх негайного звільнення.

Українські правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження через проведення російськими силовиками обшуків у Криму. МЗС України висловило протест у зв'язку з арештами в Криму, а також закликала посилити політичний, економічний і санкційний тиск на Росію.



