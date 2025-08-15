Знищена «Скала-М» в окупованому Криму. Яке вікно можливостей з’явилось в ЗСУ?

Сили оборони України знищили в анексованому Криму стаціонарну радіолокаційну станцію, що використовується в системі управління повітряним рухом.

Як це позначиться на польотах російської військової авіації?

Чим і як швидко Росія зможе замінити втрату?

Розбиралися журналісти проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Сили спеціальних операцій ЗСУ заявили про знищення російського радара ТРЛК-10 «Скала-М» в анексованому Криму. Відповідне повідомлення опубліковане у телеграм-каналі військових.

«У ніч з 9 на 10 серпня 2025 року, підрозділами Руху опору Сил спеціальних операцій Збройних сил України знищено стаціонарний трасовий радіолокаційний комплекс ТРЛК-10 «Скала-М» в н.п. Абрикосівка, ТОТ АР Крим», – йдеться у повідомленні.

Як зазначили військові, знищення призначеного для контролю повітряного руху на небі радара суттєво послабить застосування противником військової авіації.

Вранці 10 серпня Міноборони РФ заявляло про наліт безпілотників на Крим. За твердженнями відомства, система ППО за ніч збила 15 дронів над Кримським півостровом. За інформацією телеграм-каналу «Крымский ветер», близько 7-ї ранку два вибухи було чути в Саках.

Після публікації українських військових моніторингова група телеграм-каналу «Крымский ветер» визначила місцерозташування знищеної радіолокаційної станції – за 2800 метрів на південь від села Абрикосівка Сакського району. На опублікованій GIF-анімації видно, що купол радара є на супутниковому знімку від 8 серпня, а на знімку за 10 серпня купола вже немає.

У документації розташування цієї РЛС вказується поблизу села Вітіне, але до цього населеного пункту 3,5 км, трохи далі ніж до Абрикосівки.

РЛС системи організації повітряного руху

«Скала-М» – це трасова оглядова радіолокаційна станція. Є комплексом, до якого входять первинний радіолокатор і вторинний канал «Корінь».

Радари такого типу призначені для виявлення та визначення координат (азимут-дальність) повітряних суден у позааеродромній зоні (на повітряних трасах і поза трасами) з подальшою передачею інформації про повітряну обстановку до центрів організації повітряного руху (ОПР).

Трасові оглядові РЛС дозволяють службі руху:

виявляти та визначати місце розташування повітряного судна (ПС);

контролювати витримування екіпажами ПС заданих коридорів і часу проходження контрольних точок на трасі та в зоні підходу;

попереджати небезпечні зближення ПС;

виявляти місце розташування метеоутворень, небезпечних для польотів;

надавати допомогу екіпажам при втраті ними орієнтування шляхом визначення координат ПС і передачі екіпажу вказівок щодо подальшого прямування ПС у задану точку простору;

розпізнавати належність літаків та отримувати додаткові дані про них.

Опорно-повторний пристрій з антенами та приймальний пристрій розташовані у башті. Розмір дзеркала антени передавального комплексу складає 10,5х15 м. Обидві антени закриті радіопрозорим куполом типу «Шалаш-2у».

Комплекс конструювався як апаратура, призначена для роботи без персоналу з обслуговування, з дистанційним контролем та управлінням. Введено в експлуатацію 1987 року.

ТРЛК «Скала-М» розміщений поблизу сіл Абрикосівка та Вітіне щонайменше на початку 2000-х років. Зокрема, є його фотографії у 2006 році.

У зоні дії цього радіолокатора перебувають військові аеродроми «Джанкой», «Гвардійське», «Саки», «Кача» та «Бельбек», а також цивільний аеродром «Сімферополь».

«Діра» у радіолокаційному контролі

Про те, які наслідки спричинить удар СОУ, на умовах анонімності Крим.Реалії розповів військовий експерт із Криму, колишній український офіцер, підполковник запасу ЗСУ.

«Трасові радіолокатори контролюють повітряний рух за межами аеродромів. За дальністю виявлення літаків такі комплекси випускаються у двох варіантах: до 400 км і до 250 км. Знищена «Скала-М» – це ТРЛК великої дальності дії, таких лише кілька на весь Кримський півострів. А значить, втрата цього радара створить «діру» в радіолокаційному покритті, незважаючи на те, що зони дії РЛС, як правило, частково перекривають одна одну», – розповів експерт.

Офіцер запасу впевнений, що це на певний час створить труднощі для російської військової авіації при виконанні покладених на неї завдань. «У найгіршому випадку це може призвести до зіткнення в повітрі, хоча літаки мають і свої РЛС, що попереджають про можливе зіткнення», – говорить він.

На думку експерта, знайти заміну для знищеної станції буде нескладно, в системі ОПР є багато аналогів – це радянські РЛС «Утьос-П», П-35 та П-37, а також сучасніші російські «Ліра-Т» та «Сопка-2».

«Розгортання стаціонарної станції займає багато часу, на це може піти місяць чи навіть більше. Є й мобільні комплекси, наприклад, ТРЛК-11 «Скала-МПР». Його радіолокаційна електроніка розміщена у п'яти причепах із кабінами. Але і стаціонарний комплекс, і мобільний треба звідкись привезти до Криму. І це також час, який відкриває для українських військових вікно можливостей», – вважає підполковник запасу.