В окупованому Криму заочно арештували журналістку Крим.Реалії

В окупованому Росією Криму підконтрольний РФ суд ухвалив рішення заочно заарештувати на два місяці журналістку Крим.Реалії (проєкт Української служби Радіо Свобода) Алексіну Дорогань. Їй загрожує до 20 років ув’язнення.

Як повідомила журналістка, 11 серпня їй стало відомо про кримінальне переслідування з боку російської влади. Зокрема, вона розповіла, що до поштової скриньки квартири, де вона мешкала у Криму, надійшли листи про апеляційну скаргу на її заочний арешт. Ці матеріали направив поштою адвокат, призначений російським судом.

За словами Алексіни Дорогань, їй не було нічого відомо про це кримінальне переслідування, із нею раніше ніхто не зв’язувався.

Як стало відомо з апеляційної скарги адвоката, рішення суду про заочний арешт на два місяці датується 23 червня 2025 року.

Постанову про арешт виніс суддя Київського районного суду Сімферополя Долгополов Андрій Миколайович. Стаття, за якою ведеться досудове розслідування і за якою звинувачують журналістку, не вказувалася, однак зазначено, що вона «передбачає до 20 років в’язниці». Справу веде слідчий ФСБ Андрєєв Н. А.

При цьому в листі вказувалося, що апеляційна скарга мала розглядатися підконтрольним Москві Верховним судом Криму 30 липня 2025 року.

Дослідження матеріалів на російських судових ресурсах показало, що переслідування ведеться за статтею 208 Кримінального кодексу РФ («Організація незаконного збройного формування або участь у ньому, а також участь у збройному конфлікті або військових діях з метою, що суперечить інтересам Російської Федерації»). За даними цих ресурсів, Верховний суд окупованого Криму залишив арешт у силі.

Також вдалося з’ясувати, що влада РФ внесла прізвище журналістки Крим.Реалії до «списку терористів й екстремістів» під номером 5621.

Алексіна Дорогань є ключовим автором розслідувань Крим.Реалії про загиблих російських військових із Криму і бази даних «Груз 200».

Журналістка залишила окупований Крим у серпні 2014 року, офіційно відмовившись перед цим від російського паспорта, який нав’язує влада Росії кримчанам.