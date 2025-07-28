Суддя з окупованого Криму отримала 12 років за репресії проти кримських татар – прокуратура АРК

Український суд засудив до 12 років позбавлення волі російську суддю з окупованого Криму, яка сприяла репресіям проти кримських татар та ухвалювала вироки за участь у мирних протестах, повідомляє 28 липня прокуратура Автономної Республіки Крим.

Фігурантка, яка обійняла після окупації півострова посаду судді підконтрольного РФ Бахчисарайського районного суду, визнала двох кримських татар винними в адміністративному правопорушенні – «організації масового одночасного перебування громадян у громадських місцях, що порушує громадський порядок».

Ідеться про події 3 травня 2014 року, коли російська адміністрація заборонила в’їзд до Криму голові Меджлісу кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву. У відповідь кримчани вийшли на мирні акції протесту та частково перекрили дороги на трасах Сімферополь – Севастополь, Херсон – Джанкой – Феодосія – Керч та інших напрямках.

За словами прокурора Автономної Республіки Крим Ігоря Поночовного, в Україні відкрили кримінальні провадження за більш як 3800 воєнними злочинами та злочинами проти основ національної безпеки, які були скоєні громадянами РФ у Криму. Наразі українські суди ухвалили вже близько 200 вироків за цією категорією кримінальних справ, ще 580 справ перебувають на розгляді.

Як заявили в пресслужбі прокуратури АРК, станом на 16 липня заочно засуджено 150 колишніх суддів із Криму, звинувачених у державній зраді.