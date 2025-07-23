Прокуратура: про підозру повідомили учасникам штурму корвета «Хмельницький» під час анексії Криму

За керівництва Прокуратури Автономної республіки Крим повідомили про підозру учасникам штурму корвету «Хмельницький», йдеться в повідомленні відомства 23 липня.

За повідомленням, йдеться про трьох учасників незаконного збройного формування «Добровільна народна дружина Рубіж», яке входить до формування «самооборона Севастополя». Вони брали участь у штурмі корвету ВМС України «Хмельницький», а також у блокаді та захопленні військових об'єктів у Криму, уточнює прокуратура АРК.

Дії підозрюваних кваліфікували як участь у діяльності не передбаченого законом збройного формування, напад на установи, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та державна зрада. У разі обвинувального вироку їм загрожує до 15 років ув’язнення.

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За даними відомства, під час активної фази окупації Криму фігуранти брали участь у блокаді та захопленні військових об’єктів, чергували на встановлених у Севастополі блокпостах, здійснювали контрольно-пропускний режим, перевіряли документи громадян, проводили обшуки транспортних засобів. Поміж іншого, вони забезпечували проведенню в Севастополі незаконного «загальнокримського референдуму» щодо приєднання півострова до Росії.

«У подальшому, разом з іншими «самооборонівцями», будучи озброєними, брали участь у силовому захопленні Штабу Командування Військово-Морських Сил України та допомагали військовослужбовцям ЗС РФ у штурмі корвету ВМС України «Хмельницький»», – додає прокуратура.





Як передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії, «Самооборона Криму» та «самооборона Севастополя» – це незаконні збройні формування, створені у 2014 році в період анексії Криму. Угруповання діяли під контролем російських сил і брали участь у блокуванні українських військових частин, захопленні адміністративних будівель та переслідуванні проукраїнських активістів.

Члени цих формувань займалися патрулюванням, незаконними затриманнями громадян та забезпеченням контролю за проведенням «референдуму» щодо приєднання Криму до РФ у березні 2014 року. Багато учасників цього формування згодом здобули посади в російській адміністрації півострова і були нагороджені державними нагородами РФ.



