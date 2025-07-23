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Прокуратура: про підозру повідомили учасникам штурму корвета «Хмельницький» під час анексії Криму

Ілюстраційне фото. Члени незаконно створеного збройного формування «Самооборона Криму», 10 березня 2014 року
Ілюстраційне фото. Члени незаконно створеного збройного формування «Самооборона Криму», 10 березня 2014 року

За керівництва Прокуратури Автономної республіки Крим повідомили про підозру учасникам штурму корвету «Хмельницький», йдеться в повідомленні відомства 23 липня.

За повідомленням, йдеться про трьох учасників незаконного збройного формування «Добровільна народна дружина Рубіж», яке входить до формування «самооборона Севастополя». Вони брали участь у штурмі корвету ВМС України «Хмельницький», а також у блокаді та захопленні військових об'єктів у Криму, уточнює прокуратура АРК.

Дії підозрюваних кваліфікували як участь у діяльності не передбаченого законом збройного формування, напад на установи, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та державна зрада. У разі обвинувального вироку їм загрожує до 15 років ув’язнення.

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За даними відомства, під час активної фази окупації Криму фігуранти брали участь у блокаді та захопленні військових об’єктів, чергували на встановлених у Севастополі блокпостах, здійснювали контрольно-пропускний режим, перевіряли документи громадян, проводили обшуки транспортних засобів. Поміж іншого, вони забезпечували проведенню в Севастополі незаконного «загальнокримського референдуму» щодо приєднання півострова до Росії.

«У подальшому, разом з іншими «самооборонівцями», будучи озброєними, брали участь у силовому захопленні Штабу Командування Військово-Морських Сил України та допомагали військовослужбовцям ЗС РФ у штурмі корвету ВМС України «Хмельницький»», – додає прокуратура.


Як передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії, «Самооборона Криму» та «самооборона Севастополя» – це незаконні збройні формування, створені у 2014 році в період анексії Криму. Угруповання діяли під контролем російських сил і брали участь у блокуванні українських військових частин, захопленні адміністративних будівель та переслідуванні проукраїнських активістів.

Члени цих формувань займалися патрулюванням, незаконними затриманнями громадян та забезпеченням контролю за проведенням «референдуму» щодо приєднання Криму до РФ у березні 2014 року. Багато учасників цього формування згодом здобули посади в російській адміністрації півострова і були нагороджені державними нагородами РФ.


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