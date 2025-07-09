В обхід Кримського мосту. Ось для чого Росії «новий сухопутний маршрут»

Навесні російське Федеральне агентство залізничного транспорту відзвітувало про історичну, на їхню думку, подію. До анексованого Криму прибув перший поїзд, який проїхав залізницями так званої Новоросії (термін, який використовується в російській пропаганді для позначення східних і південних областей України, частково окупованих Росією – ред.). За заявами російських журналістів, створений «залізничний коридор» до Криму, який використовуватиметься в обхід Керченського (Кримського) мосту, з’ясували журналісти проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Завдання з'єднати сухопутним маршрутом окуповану частину Донеччини з окупованою територією Запорізької області та анексованим Кримом більше року тому поставив керманич Росії Володимир Путін.

Залізниця, яка свого часу об'єднувала Донецьку область і окупований Крим, була в нормальному стані

І ось тепер російські чиновники повідомили про свої «досягнення» щодо його виконання. Щоправда, у чому полягає їхній внесок, не зрозуміло. Насправді російські окупанти використовували українську залізницю, яка діє, відремонтувавши ділянки, зруйновані бойовими діями.

«Тільки в Маріуполі, по суті, були бої. Тобто вся залізниця, яка свого часу об'єднувала Донецьку область і окупований Крим, була в нормальному стані», – пояснює керівник ГО «Центр вивчення окупації» Петро Андрющенко.

Яким саме маршрутом поїзд, що вийшов з Ростовської області Росії, прямував по Донецькій області, визначити неможливо, пояснюють експерти.

Якою лінією проходив цей поїзд, сказати неможливо

Від Волновахи до Успенської (на кордоні України з РФ) багато варіантів проїзду, тому що залізничний вузол Донецька дуже великий. Оскільки це промисловий регіон – дуже багато шахт і підприємств – за густотою такі ділянки ще складно десь знайти. Тому, якою лінією проходив цей поїзд, сказати неможливо», – каже заступник міністра інфраструктури України з питань розвитку залізничного транспорту та автотранспорту в 2014-2015 роках Олександр Кава.

У двох офіційних повідомленнях зазначено, що контейнери пройшли по нібито «новому сухопутному маршруту» до Севастополя.

«Напевно, тому, що контейнери – це такий основний тренд у вантажоперевезеннях у всьому світі за останні 15 років. Контейнеризація вантажів – це не питання російської залізниці. Росіяни, наприклад, коли створили сухопутний маршрут із Далекого Сходу до Європи, транспортування контейнерів залізницею почали здійснювати втричі швидше, ніж морським шляхом», – вважає Олександр Кава.

«Тому що ніхто не знає, що в контейнері. [Припустимо] я поставив танки, накрив контейнером. І коли поїзд рухатиметься, вони [росіяни] розуміють, що ось рухається поїзд, Збройні сили України, умовно кажучи, його бачать. Бити по ньому чи не бити? Ось що він везе? Якщо він везе цистерни, наші однозначно вдарять. І всі розуміють, що ми скажемо: везли паливо, зупинили російську логістику. А контейнер? Хто його знає, що там. А якщо він дійсно везе цивільний вантаж? Таке ж може бути», – розмірковує Петро Андрющенко.

Насамперед – це оборона і напад, це військове значення. А потім вже попутно, якщо встигнуть, розвиватимуть і комерцію, і торгівлю

І все ж таки, для чого потрібен «залізничний коридор» до Криму? І як Росія використовуватиме цю логістичну артерію?

«Навіть Транссибірська магістраль, навіть Байкало-Амурська магістраль – це не такі «шовкові шляхи» Російської імперії для просування свого торговельного впливу. Насамперед – це оборона і напад, це військове значення. А потім вже попутно, якщо встигнуть, розвиватимуть і комерцію, і торгівлю в тому числі», – вважає військовий експерт і керівник проєктів безпеки Центру глобалістики «Стратегія-XXI» Павло Лакійчук.

Воювати або торгувати, або вивозити награбоване, кажуть експерти, – для Росії було важливо створити додаткові, крім Керченського мосту, шляхи до анексованого Криму.

«Це буде ще одна альтернативна дорога для Кримського мосту. Ось так разом, пліч-о-пліч, йтимемо далі. І саме це не на словах, а на ділі, робить нас реально сильнішими», – говорив у березні 2024 року Володимир Путін.

«Кримський міст – це не одна така жила, артерія, що з'єднує південь нашої держави, південний фронт росіян, з російською територією, з російськими військами. Кримський міст, Керченська поромна переправа, перевезення вантажів великими десантними кораблями і допоміжними суднами Чорноморського флоту й цивільними суднами. Залучення тієї ж оборонної логістики з Новоросійська до Севастополя, з Новоросійська до Феодосії, з Новоросійська до Керчі. Це все один і той самий південний маршрут», – каже військовий експерт Павло Лакійчук.

Потреба Росії в залізниці до анексованого Криму виникла за сукупністю факторів, переконаний член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв. Керченський міст уже кілька разів був під ударом, нагадує він, аеропорти закриті, а в морі чергують українські безпілотники. Нова артерія, переконаний Барієв, потрібна російським окупантам як для військових цілей, так і для економічних.

Росіяни можуть використовувати для захисту від українських БПЛА сітку

«Якщо Кримський міст буде зруйнований, то яким буде сполучення між Росією та окупованим Кримом? Ось тут залізниця та автотраса по суші дуже важливі. Це також небезпечно для них, також можуть бути прильоти, але коли ми говоримо про залізницю, то вони якраз можуть використовувати для захисту від українських БПЛА сітку. І над цим вони також працюють. Наскільки я знаю, вони використовують рибальську сітку від дронів. Рибальська сітка утримає БПЛА, і таким чином вони забезпечують безпеку для самих вагонів», – розповідає Ескендер Барієв.

Британська розвідка повідомляла, що частину залізниці з окупованої частини Донецької області до анексованого Криму Росія будує з нуля. І це, на думку британських спецслужб, один із найбільших інфраструктурних проєктів Кремля на окупованих територіях. У «Центрі вивчення окупації» опублікували відео нібито будівництва цієї дороги. Але в Google maps, переконує Олександр Кава, російське «будівництво століття» поки що жодним чином не відображається.