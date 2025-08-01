Джелял: Україні варто «максимально використовувати» тему Криму у відносинах із Туреччиною

Україні необхідно «максимально використовувати» тему окупованого Криму та кримських татар у взаєминах із Туреччиною, вважає посол України в Туреччині Наріман Джелял. Про це перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу та колишній в’язень Кремля сказав в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

За його словами, кримська тематика зараз займає вагоме місце в його дипломатичній діяльності. Джелял вважає, що тема півострова – одна з тих, які пов’язують Україну й Туреччину.

«Це те, що ми маємо використовувати в обидва боки: і для налагодження відносин між нашими державами, і для того, щоб використати можливості Туреччини для тих завдань, про які говорив президент. Тобто, щоб Крим залишався на порядку денному, щоб тема Криму проговорювалася з точки зору відновлення територіальної цілісності України, звільнення політичних в’язнів, військовополонених, повернення дітей та багатьох інших питань, пов’язаних із окупацією Криму», – сказав посол.





Нарімана Джеляла було призначено послом у Туреччині у травні цього року. Про намір призначити Джеляла на цю посаду президент України Володимир Зеленський вперше заявив 20 грудня 2024 року. 8 липня Наріман Джелял вручив вірчу грамоту президенту Туреччини Реджепу Ердогану на церемонії у Президентському палаці в Анкарі.

Наріман Джелял є першим заступником голови Меджлісу кримськотатарського народу. Він – один із небагатьох представників Меджлісу, які залишилися в Криму після російської анексії у 2014 році.

У вересні 2021 року був заарештований співробітниками ФСБ Росії за підозрою у скоєнні диверсії, отримав 17 років ув’язнення. Разом із ще дев’ятьма цивільними заручниками Джеляла звільнили з російської в’язниці наприкінці червня 2024 року.



