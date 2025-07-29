В окупованому Криму стрімко висихають річки і водосховища – краєзнавець

Аномально спекотний та посушливий липень в окупованому Криму став каталізатором масового висихання річок, повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії, з яким на умовах анонімності спілкувався краєзнавець із Судака.

За його інформацією, річка Суук-Су, яка є найдовшою на Південному березі Криму, пересохла, навіть міські стоки не врятували її від повного висихання.

«Річки масово висихають у всьому Криму, але річки на Південному березі Криму майже всі вже до моря не доходять, настільки низький дебет. Звертаю особливу увагу, що пересохли струмки, наприклад, у нас струмок, що протікає через Судак аж до пляжу, вперше за багато років повністю висох. Це означає, що ґрунтові води пішли, паралельно від цього сохнуть навіть дорослі дерева. Але, хочу зазначити, що річки та джерела висихають не тільки через наростання посухи та спеки, що перевищує норму на кілька градусів. Дуже небезпечною тенденцією є масова забудова Криму і пов’язане з цим зростання споживання води. Місцева влада змушена щороку збільшувати видобуток підземних вод, це при тому, що кількість свердловин уже й так зашкалює», – розповів краєзнавець.

У Криму, за даними фахівців, перестало наповнюватися Чорноріченське водосховище – найбільше джерело питної води для Севастополя.

«Сімферопольське водосховище наповнене лише на 57%, у Партизанському водосховищі ситуація ще гірша – 26%, Загорське теж обміліло. Ізобільненське в Алушті наповнене на 42%, Кутузовське водосховище хоч і маленьке (обсяг близько мільйона кубометрів води), але також практично без води. У Чорноріченському водосховищі все дуже серйозно: води залишилося лише 34%», – повідомила начальниця відділу гідрології та гідрологічних прогнозів Кримського управління з гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища в окупованому Криму Наталія Охременко.

У Сімферополі через посуху спостерігається критичне зневоднення водних об’єктів, особливу тривогу викликає стан річки Салгір, яка сильно обміліла.