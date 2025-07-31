ФСБ заявило про ув’язнення кримчанина на 9 років нібито за фінансування «Азова»

Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив до дев’яти років позбавлення волі жителя окупованого Криму, якого силовики РФ звинуватили у фінансуванні бригади «Азов». Про це 31 липня повідомили російські медіа з посиланням на пресслужбу управління ФСБ РФ у Криму та Севастополі, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Як стверджують у відомстві, переведені кошти нібито призначалися на закупівлю обмундирування та екіпірування для українського підрозділу. Чоловіка затримали та звинуватили у «фінансуванні тероризму».

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Ім’я та прізвища засудженого не уточнюють, а його публічна позиція щодо вироку відсутня.

За даними «КримSOS», у 2024 році щонайменше 56 кримчан зазнали переслідувань з боку російської влади. Приводами для кримінальних справ стали звинувачення у нібито зв’язках із забороненими в РФ організаціями, державній зраді, шпигунстві, публічних висловлюваннях, організації диверсій чи закликах до насильства.



