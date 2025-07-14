КРЦ: за 69 днів після зникнення Хатідже Буюкчан російські силовики звинуватили її в держзраді

Російські силовики 6 травня викрали 24-річну кримчанку Хатідже Буюкчан, згодом звинувативши її у державній зраді, повідомляє Кримськотатарський ресурсний центр 14 липня.

За даними правозахисників, того дня вранці дівчина виїхала автобусом зі Старого Криму до Сімферополя, після чого перестала виходити на зв’язок. Її телефон був вимкнений, а місце перебування залишалося невідомим понад два місяці. Лише через 69 днів російські медіа опублікували відео ФСБ із розмитим обличчям затриманої, в якій йдеться про її затримання.

Як зазначає центр, весь цей час Буюкчан, ймовірно, утримували в катівнях ФСБ, де вона могла зазнавати тиску, загроз і психологічного впливу.

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14 липня російські медіа повідомили про затримання у Криму дівчини, яка нібито планувала підрив одного із старших офіцерів Міністерства оборони РФ.

Підконтрольний Росії Ленінський районний суд Севастополя заарештував Буюкчан на два місяці. Щодо неї порушено кримінальні справи за статтями 205 КК РФ («Терористичний акт») та 275 КК РФ («Державна зрада»).

Голова правління Кримської правозахисної групи (КПГ) Ольга Скрипник зазначала, що у Криму за останній рік російські силовики посилили переслідування жінок, які беруть участь в акціях проти російської окупації півострова.

За даними «КримSOS», у 2024 році щонайменше 56 кримчан зазнали переслідувань з боку російської влади. Приводами для кримінальних справ стали звинувачення у нібито зв’язках із забороненими в РФ організаціями, державній зраді, шпигунстві, публічних висловлюваннях, організації диверсій чи закликах до насильства.



