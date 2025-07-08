У Севастополі місцевий житель отримав 17 років за ґратами – нібито за співпрацю з ГУР

В окупованому Севастополі російський суд засудив до 17 років позбавлення волі місцевого жителя Вадима Сороколєтова, якого силовики РФ звинуватили у «державній зраді». Про це, як інформує проєкт Радіо Свобода «Крим.Реалії», 8 липня повідомила пресслужба російської прокуратури у Севастополі.

За версією обвинувачення, 37-річний чоловік у вересні 2023 року нібито зв’язався з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України для «здійснення в Росії розвідувальної та диверсійно-терористичної діяльності».

«В той же день він зробив фотографування і зібрав відомості про місце дислокації об’єкта міністерства оборони Російської Федерації, а потім опублікував ці дані в чат-контакті з метою сприяння іноземній спецслужбі в діяльності, спрямованій проти безпеки Російської Федерації», – йдеться у повідомленні.

Перевірити правдивість озвученої російськими силовиками інформації неможливо. Коментарів засудженого чоловіка в цій справі немає. У ГУР МО України ці повідомлення також не коментували.

За даними правозахисної організації «КримSOS», у 2024 році щонайменше 56 кримчан зазнали переслідувань з боку російської влади. Приводами для кримінальних справ стали звинувачення в нібито зв’язках із забороненими в РФ організаціями, державній зраді, шпигунстві, публічних висловлюваннях, організації диверсій чи закликах до насильства.