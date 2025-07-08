Ексдепутата парламенту Криму заочно ув’язнили на 14 років за підтримку анексії

Суд заочно засудив до 14 років позбавлення волі колишнього депутата Верховної Ради Криму 6 скликання за статтею про державну зраду – про це повідомляє пресслужба Прокуратури Автономної республіки Крим, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Як стверджують правоохоронці, в березні 2014 року засуджений проголосував за ухвалення низки незаконних рішень. Зокрема, йдеться про постанови «Про проведення загальнокримського референдуму» та «Про декларацію про незалежність АР Крим та м. Севастополя», яка передбачала «входження півострова до складу РФ на правах суб’єкта федерації».

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Також, всупереч постанові Верховної Ради України, якою повноваження депутатів кримського парламенту було припинено, засуджений підтримав ухвалення незаконних постанов «Про незалежність Криму» та «Про правонаступництво Республіки Крим».

«У квітні 2014 року законодавець взяв участь у позачерговому засіданні окупаційної Державної Ради Республіки Крим та віддав голос за затвердження «Конституції Республіки Крим». Надалі у вересні 2014 року засудженого було обрано «депутатом Державної Ради Республіки Крим I скликання» від Кримського регіонального відділення політичної партії «Єдина Росія», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Відомство не називає імені та прізвища засудженого, проте чиновник, який не був уповноважений розмовляти з медіа та побажав залишитися анонімним, повідомив Крим.Реалії, що йдеться про Петра Запорожця. Його публічних коментарів щодо цього вироку немає.





За словами прокурора Автономної Республіки Крим Ігоря Поночовного, на лютий 2025 року в Україні відкрили кримінальні провадження за більш ніж 3 800 військовими злочинами та злочинами проти основної національної безпеки, які були скоєні росіянами в Криму. На цей момент українські суди винесли вже близько 200 вироків за цією категорією кримінальних справ, ще 580 справ проходять слухання.

У січні 2023 року тодішня представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева заявляла, що «одним із пріоритетних завдань України після деокупації Криму стане виявлення і притягнення до відповідальності тих, хто сприяв російській анексії півострова». За її словами, ті, хто вчиняв злочини проти людяності й воєнні злочини, порушував права людини і вчиняв злочини, визначені як геноцид, мають бути притягнуті до відповідальності.



