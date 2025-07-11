РФ та окупований Крим атакували понад 150 дронів, під ударом були військові заводи – ЗМІ

Десятки дронів атакували 11 липня підприємства російського військово-промислового комплексу та інші військові об’єкти в різних регіонах РФ та окупованому Криму, повідомляють засоби інформації та представники місцевої влади.

За даними Astra, дрони атакували Пролетарський район Тули, де розташовані три великі заводи оборонної промисловості – «Конструкторське бюро приладобудування», Науково-виробниче об’єднання «Сплав», що виробляє реактивні системи залпового вогню, та «Щегловський вал». Усі три підприємства, зазначає Astra, безпілотники вже атакували в травні та червні.

Глава Тульської області Дмитро Міляєв повідомив, що в результаті атаки безпілотників одна людина загинула, ще одна зазнала поранень.

У Таганрозі Ростовської області уламки збитого дрона впали біля Таганрозького авіаційного науково-технічного комплексу імені Р. М. Берієва (ТАНТК), повідомила мер міста Світлана Камбулова. Постраждалих, за її словами, немає.

Ще однією ціллю дронів, пише Astra, було підприємство з розробки безпілотників «Кронштадт» у місті Дубна Московської області. Також про безпілотники повідомили жителі міста Луховиці Московської області, де розташований Луховицький авіаційний завод та місцева нафтобаза.

У Липецькій області одна людина загинула під час падіння безпілотника на сільгосппідприємство, повідомила місцева влада.

У Ленінградській області через дрони запроваджували обмеження на польоти, також припиняв прийом та відправку рейсів московський аеропорт Жуковський.

Над територією РФ та окупованим Кримом у ніч на 11 липня було збито 155 українських дронів, оголосило російське міністерство оборони. Безпілотники, за словами військових, були знищені над Брянською, Бєлгородською, Курською, Тульською, Орловською, Липецькою, Ростовською, Калузькою та Московською областями, а також Кримом.