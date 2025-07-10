«Шпигував проти компанії, яка постачала дрони Україні» – Колумбія затримала чоловіка, розшукуваного в Литві

Поліція Колумбії на запит Інтерполу затримала 21-річного Гонсало де Хесуса Рамоса Сантоса, якого влада Литви розшукує за звинуваченням у тероризмі. Його затримали в місті Барранкілья на півночі країни, повідомив голова колумбійської поліції Карлос Фернандо Тріана Бельтран у мережі X.

«Людина, яка підлягає екстрадиції, створила групу, що вчиняла терористичні акти в Європі, здійснюючи підпали, і вела шпигунську діяльність щодо компанії, яка постачала безпілотники Україні, з метою завдати їй шкоди за допомогою насильницьких дій», – заявив голова поліції Колумбії. Він опублікував відео, на якому показаний момент затримання.

За офіційною інформацією, як повідомляє видання Infobae, Рамос Сантос приїхав до Литви у вересні 2024 року, щоб стежити за компанією UAB TVC Solutions, яка постачає дрони в Україну, і збирати інформацію для нападів на компанію.

Литовський телеканал LRT повідомив, що Сантос приїхав до Литви 2 вересня 2024 року, а наступного дня, 3 вересня, поїхав до Норвегії. Його завданням було «підготувати теракт з метою знищити або щонайменше пошкодити майно, що могло б спричинити серйозні наслідки та загрозу життю та здоров’ю жителів Шяуляя», повідомив телеканал, посилаючись на колумбійську поліцію. У місті Шяуляй розташований аеродром сил НАТО.

Як пише Infobae, затриманий Рамос Сантос – громадянин Колумбії. При цьому, як з’ясувало російське видання «Агентство», Сантос виріс у Петербурзі і має громадянство Росії. Мати затриманого Амайя Сантос підтвердила, що її син приїжджав до Литви у вересні 2024-го, але, за її словами, він непричетний до того, в чому його звинувачують.

Амайя Сантос розповіла, що її син народився в жовтні 2003 року, а в Росії жив із чотирирічного віку. Після початку російсько-української війни 2022 року він виїхав з Росії, оскільки родина побоювалася, що його можуть призвати до армії. Сантос жив в Іспанії, подавався на політичний притулок, але 2023 року повернувся до Росії, щоб допомагати матері, у якої діагностували рак крові. За словами Амайї Сантос, потім її син кілька разів намагався виїхати до Іспанії. Коли він поїхав туди через Болгарію, його затримали та звинуватили в тероризмі, після чого вислали до Колумбії.

Як зазначає LRT, у листопаді 2024 року в Литві затримали двох громадян Іспанії, підозрюваних у спробі підпалити телекомунікаційну компанію. Влада Литви класифікувала їхні дії як спробу теракту. Іспанці перебували в Литві від вересня. Крім того, поліція Литви затримала трьох осіб і оголосила в розшук ще кількох людей, підозрюваних у спробі знищити обладнання зв’язку, яке зберігалося в місті Шяуляй і призначалося для України. Чи пов’язаний затриманий Рамос Сантос із цими інцидентами, невідомо.