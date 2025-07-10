Операція «Павутина»: у РФ у справі про теракт заарештували водія фури

У Росії жителя Челябінська Михайла Рюміна, який перевіз до Івановської області дрони для операції Служби безпеки України «Павутина», заарештували в справі про теракт, повідомляє видання «Медіазона» з посиланням на ухвалу Івановського обласного суду, який залишив чоловіка під вартою.

Рюміна заарештували наступного дня після атаки по військових аеродромах – 2 червня. Рішення ухвалив Жовтневий суд міста Іваново.

В ухвалі обласного суду йдеться, що чоловік «тривалий час працює водієм». Його колега розповів виданню, що незадовго до арешту Михайло Рюмін змінив місце роботи та прийняв замовлення на доставку складових частин каркасних будинків із Челябінська до Івановської області на орендованій фурі.

За його словами, це був його перший рейс на новому місці роботи, і він міг не знати про те, що в машині. «Михайло такого совдепівського гарту. Потрапив по «незнанці», ні за що. Я такі ж вагончики – ну, ми так називаємо модульні будівлі – возив майже вісім років по всій країні. Якби мені такий вагончик дали, я б його так само завантажив і так само повіз. Там навіть усередину не потрапиш – у нас було все зашито. Ти ж не будеш стінки розбирати!» – розповів колега затриманого.

Російські телеграм-канали повідомляли про затримання чотирьох водіїв. За даними Astra, в Рязанській області за кермом фури перебував 47-річний Сергій Канурін, у Мурманській області – 56-річний Олександр Зайцев, в Іркутській області – 62-річний Андрій Меркур’єв. Президент України Володимир Зеленський говорив, що російські водії вантажівок не знали про операцію «Павутина».