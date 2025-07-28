У Криму директора нічного клубу оштрафували на 300 тисяч рублів за «Ще не вмерла…»

Підконтрольний Росії Бахчисарайський районний суд в окупованому Криму оштрафував директора нічного клубу «Атмосфера» на 300 тисяч рублів через пісню Андрія Данилка, який виступає в образі Вєрки Сердючки. Про це повідомила пресслужба суду, інформує проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Чоловіка визнали винним у «дискредитації» російської армії (частина 1 статті 20.3.3 КоАП). Приводом для складання протоколу стало те, що в ніч проти 26 липня у клубі діджей увімкнув пісню «Гуляночка», в якій є слова «Ще не вмерла Україна».

«Смислова тематика цих слів спрямована на дискредитацію збройних сил Російської Федерації під час проведення спеціальної військової операції на території України та політики Росії загалом», – ідеться в повідомленні пресслужби.

Судячи з інформації на сайті суду, директора «Атмосфери» звуть Олексій Бугаєв. Разом із ним до відповідальності притягли діджея Павла Короткого, який поставив трек того дня.

Про складання протоколів на кримчан стало відомо вранці 26 липня, коли блогер-донощик Олександр Таліпов опублікував відео з вибаченням діджея. На камеру у відділі поліції чоловік також повідомив, що підтримує політику Росії та вторгнення в Україну.

Пісня «Гуляночка» входить до альбому «Чита Дріта», який артист Андрій Данилко випустив ще 2003 року. Композиція стала дуже популярною як в Україні, так і за її межами, у тому числі у Росії та Білорусі. У «Гуляночці» йдеться про пишне гуляння, а в приспіві йдеться «Ще не вмерла Україна, якщо ми гуляєм так».

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну через цю пісню жителів Росії та окупованого нею Криму стали притягувати до адміністративної відповідальності. В Алушті трьох дівчат штрафували через танці під цю пісню в місцевому аквапарку, а в Будинку культури у Псковській області скасували дискотеки, бо під час танців діджей увімкнув цю композицію.