Птушкін не один – Росія заборонила вʼїзд Святославу Вакарчуку, Дмитру Комарову і ще 28 українцям

Російське офіційне видання «Известия» повідомило, що отримало повний список українських артистів, журналістів і митців, яким Москва заборонила вʼїзд терміном на 50 років за критичне ставлення до дій Росії, яка 24 лютого розпочала неспровоковану війну проти України.

До переліку увійшла 31 людина. Серед них – телеведучі Дмитро Комаров («Світ Навиворіт»), Микола Серга і Андрій Бедняков («Орел і решка»), музиканти Святослав Вакарчук, Олексій Потапенко та Анастасія Каменських, Світлана Лобода, Дмитро Монатік, Андрій Данилко.

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На кілька годин раніше стало відомо, що в цьому списку фігурує тревел-блогер Антон Птушкін, підписниками якого в Youtube є понад пʼять із половиною мільйонів людей. «Отже, випуску про Поволжя не буде», – написав 38-річний Птушкін, який народився і виріс у Луганську.