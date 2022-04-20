«Випуску про Поволжя не буде» – блогер Птушкін прокоментував заборону на вʼїзд до Росії

Український відеоблогер Антон Птушкін прокоментував повідомлення про те, що влада Росії заборонила йому вʼїзд до країни терміном на 50 років.

«Отже, випуску про Поволжя не буде», – написав колишній ведучий туристичної програми «Орел і решка», який упродовж останніх років веде в Youtube власний тревел-блог, підписниками якого є понад пʼять із половиною мільйонів людей.

Раніше 20 квітня телеграм-канал Baza повідомив, що Птушкіну заборонили вʼїзд до Росії до 2072 року.

Телеграм-канал повʼязує заборону на вʼїзд Птушкіна до Росії, яка діє з 16 квітня, з тим, що він критикував російське вторгнення в Україну.

Після початку війни блогер записав кілька відео, зокрема «Думки про війну в Україні від хлопця з Донбасу».

«Вас ще більше привʼязали. Ціле покоління росіян уже ніколи не виїде за кордони Росії. Ціле покоління росіян житиме з тавром цієї війни. Ви, можливо, зараз цього не усвідомлюєте. Але так і буде, тому що ця війна – не визвольна, вона загарбницька і злочинна», – сказав Птушкін, звертаючись до росіян.

Антонові Птушкіну 38 років, він народився і виріс у Луганську, який називає «моїм домом, який у 2014 році в мене забрали».