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«Випуску про Поволжя не буде» – блогер Птушкін прокоментував заборону на вʼїзд до Росії

Кадр із передачі «Орел і решка», в якій Антон Птушкін працював кілька років

Український відеоблогер Антон Птушкін прокоментував повідомлення про те, що влада Росії заборонила йому вʼїзд до країни терміном на 50 років.

«Отже, випуску про Поволжя не буде», – написав колишній ведучий туристичної програми «Орел і решка», який упродовж останніх років веде в Youtube власний тревел-блог, підписниками якого є понад пʼять із половиною мільйонів людей.

Раніше 20 квітня телеграм-канал Baza повідомив, що Птушкіну заборонили вʼїзд до Росії до 2072 року.

Телеграм-канал повʼязує заборону на вʼїзд Птушкіна до Росії, яка діє з 16 квітня, з тим, що він критикував російське вторгнення в Україну.

Після початку війни блогер записав кілька відео, зокрема «Думки про війну в Україні від хлопця з Донбасу».

«Вас ще більше привʼязали. Ціле покоління росіян уже ніколи не виїде за кордони Росії. Ціле покоління росіян житиме з тавром цієї війни. Ви, можливо, зараз цього не усвідомлюєте. Але так і буде, тому що ця війна – не визвольна, вона загарбницька і злочинна», – сказав Птушкін, звертаючись до росіян.

Антонові Птушкіну 38 років, він народився і виріс у Луганську, який називає «моїм домом, який у 2014 році в мене забрали».

Масштабна війна Росії проти України

24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.

На початку квітня російські війська повністю залишили три області на півночі України – Київську, Чернігівську і Сумську.

Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».

Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.

На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».

Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».

Станом на 10 квітня ООН підтвердила загибель 1793 людей та поранення 2439 цивільних внаслідок війни Росії проти Україні.

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