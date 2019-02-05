Російській відеоблогерці Івлеєвій заборонили в’їзд в Україну на 3 роки – прикордонники

На територію України не пропустили громадянку Росії, відеоблогерку і телеведучу Анастасію Івлєєву, повідомила Державна прикордонна служба України.

«Жінка прилетіла до Києва рейсом з Мінська. У ході прикордонного контролю співробітники Держприкордонслужби з’ясували, що мандрівниця перебувала в Автономну республіку Крим у 2017 році. З її пояснень – на півострів вона їздила відпочивати і потрапила з території Росії авіаційним транспортом. Через порушення законів України громадянці Росії проставлено заборону в’їзду в Україну терміном на 3 роки та відмовлено в перетині кордону», – йдеться в повідомленні.

Прикордонники звернулися до українців з проханням у разі запрошення іноземців в Україну уточнювати у них, чи не відвідували вони окуповані території Криму і Донбасу.

За даними Держприкордонслужби України, з початку поточного року через відвідування окупованих територій заборонили в’їзд в Україну 90 іноземцям. Торік у перетині кордону було відмовлено майже 1400 іноземцям, більші ніж тисячі іноземців заборонили в’їзд.

Анастасія Івлеєва відома російська ведуча і блогер, останнім часом на телебаченні, зокрема і українському, вона фігурує як ведуча програми про подорожі «Орел і решка. Перезавантаження». У соціальній мережі Instagram у неї майже 11 мільйонів підписників.