В’їзд іноземних журналістів до Криму. Мініформполітики України оприлюднило інструкцію

Міністерство інформаційної політики України оприлюднило 2 грудня оновлену інструкцію погодження в’їзду іноземних журналістів на територію тимчасово окупованого Криму на період воєнного стану.

Відповідно до оновленої інструкції, в'їзд іноземних журналістів до Криму і виїзд з нього буде здійснюватися за паспортом і наявністю спеціального дозволу, який є одноразовим, тобто дозволяє тільки один в'їзд і виїзд із Криму. Для наступних відвідин необхідно отримувати новий спецдозвіл. Порядок його отримання викладений в інструкції.

У міністерстві зазначають, що остаточне рішення про пропуск іноземних журналістів на територію Криму буде прийматися Державною прикордонною службою України «в рамках покладених на неї повноважень з впровадження правового режиму воєнного стану».

Перед цим українські прикордонники повідомляли, що рішення про пропуск іноземців до Криму буде прийматися індивідуально.

Раніше голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал повідомив, що під час дії воєнного стану в Україну не будуть пропускати чоловіків – громадян Росії – у віці від 16 до 60 років. У відомстві також повідомили, що на територію анексованого Росією українського Криму можна в'їхати тільки за українськими паспортами.

25 листопада російські прикордонники ФСБ у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три судна з 24 моряками. Росія звинувачує затриманих українських моряків у «незаконному перетині державного кордону». Українська прокуратура визнала їх військовополоненими.

Після цього Верховна Рада України підтримала запровадження з 26 листопада воєнного станув Азово-Керченській акваторії та 10 областях: Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Луганській, Донецькій, Сумській, Харківській, Чернігівській і Вінницькій областях.

У березні 2014 року Росія анексувала український півострів Крим. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу запровадили проти неї економічні санкції. Кремль заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».