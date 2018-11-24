Українській журналістці заборонили в’їзд у Росію й анексований нею Крим

Українській журналістці Олені Савчук на десять років заборонили в’їзд на територію Росії й анексованого нею Криму. Як повідомила Савчук у Facebook 24 листопада, про це їй оголосили російські прикордонники на контрольно-пропускному пункті, коли вона намагалася проїхати в анексований Крим із Херсонської області.

У коментарі проекту Радіо Свобода Крим.Реалії журналістка повідомила, що в’їзд їй заборонили згідно з пунктом 1 частини 1 статі 27 російського закону про порядок виїзду і виїзду з Росії ( «З метою забезпечення обороноздатності чи безпеки держави, або громадського порядку, або захисту здоров’я населення »).

«Мене протримали близько 40 хвилин і взяли відбитки пальців», – розповіла Савчук.

Олена Савчук кілька років займалася висвітленням переслідувань кримськотатарських активістів, політично мотивованих судових процесів у Криму.

Міжнародні правозахисні організації і країни Заходу неодноразово звертали увагу на те, що фактична влада в анексованому Криму перешкоджає діяльності журналістів.

Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.