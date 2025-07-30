ГУР: кіберфахівці отримали документи про масове вивезення дітей з окупованих територій до РФ

Кіберахівці Головного управління розвідки отримали доступ до серверів підконтрольного Росії «уряду Криму», повідомило ГУР 30 липня.

За повідомленням, на цих ресурсах зберігалася документація, яка підтверджує насильницьке переміщення дітей з тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей України.

«Зокрема, фахівці ГУР отримали доступ до кількох тисяч списків вивезених дітей, характеристик на викрадених дітей, які залишилися без опіки, незаконних рішень про призначення перевезеним дітям-сиротам нових опікунів з числа громадян РФ, адрес нових місць проживання та розселення викрадених українських дітей», – йдеться в повідомленні.

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За словами представника ГУР Андрія Юсова, тисячі файлів вже передані до правоохоронних органів:

«Вони будуть проаналізовані та долучені до кримінальних проваджень. Здобута інформація дозволить знайти та повернути на рідну землю викрадених дітей, а також покарати причетних до цього злочину».

За офіційними даними України, за час повномасштабної війни в Росії та на окупованих територіях опинилися понад 20 тисяч українських дітей. Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець припускав, що Росія незаконно вивезла з України близько 150 тисяч дітей, а уповноважена ВР з прав дитини Дар’я Герасимчук називала цифру в «кілька сотень тисяч дітей, тобто десь 200-300 тисяч».

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У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт російського президента Володимира Путіна і дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів – насильницьких депортацій і переміщення населення, зокрема дітей, із окупованих територій України.

Російська уповноважена з прав дитини Марії Львової-Бєлової у липні 2023 року заявила, що Росія з початку повномасштабного вторгнення «прийняла» близько 4,8 мільйона жителів України, з них понад 700 тисяч – діти. За її словами, більшість українських дітей нібито приїхали до Росії з батьками чи іншими родичами.



