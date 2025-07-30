«Воєнні злочинці – на мирній конференції? Обурливий випадок». Як російська делегація потрапила до Женеви?

Україна висловила протест про візиту до Женеви російської делегації на чолі зі спікеркою російського парламенту Валентиною Матвієнко. Активісти спільноти «Росія майбутнього – Швейцарія» провели пікет «Воєнним злочинцям не місце в Європі». Чому цей візит став можливим, незважаючи на міжнародні санкції?

Валентина Матвієнко, а також голова комітету Держдуми Росії з міжнародних справ Леонід Слуцький, заступник голови Держдуми Петро Толстой та ще семеро учасників російської делегації прибули до Швейцарії для участі в роботі Міжпарламентського союзу. Цей захід триває з 29 по 31 липня.

Матвієнко бере участь у 15-му Саміті жінок – голів парламентів. Вона виступила на одній з дискусій із промовою на підтримку воєнної агресії Росії проти України та заявила, що Росія нібито була змушена «втрутитися, щоб зупинити кровопролиття» після обстрілів мирних районів Донбасу».

Три роки тому Міжпарламентський союз засудив російське вторгнення в Україну. Пояснюючи запрошення російських депутатів через три роки після цього рішення, в організації заявили, що мають на меті розвиток демократії та миру, й пообіцяли обговорити з російською делегацією незаконну депортацію українських дітей з окупованих Росією територій.

Радіо Свобода звернувся до Міжпарламентського союзу за коментарем щодо візиту російської делегації, однак на момент публікації відповіді не отримало.

У відповідь на запит газети Blick у Міністерстві закордонних справ Швейцарії пояснили, що Швейцарія зобов’язана сприяти в’їзду офіційних делегатів для участі в заходах міжнародних організацій. У разі необхідності на час проведення таких конференцій дію санкцій може бути тимчасово призупинено, зазначили у відомстві.

«Місце у Гаазі, не в Женеві»

Місце Матвієнко – на лаві підсудних, а не на міжнародних конференціях. Її допуск до Женеви ганебний і не повинен був відбутися

«Місце Матвієнко – на лаві підсудних, а не на міжнародних конференціях. Її допуск до Женеви ганебний і не повинен був відбутися. Геноцидна Матвієнко несе персональну відповідальність за злочин агресії та подальші звірства після публічного схвалення введення російських збройних сил на територію України», - підкреслив у фейсбуці речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Представники парламентської опозиції вважають, що цього недостатньо і закликають висловитися також посла України у Швейцарії. Про це заявила у фейсбуці Ірина Геращенко з «Європейської солідарності»: «Бачимо мовчання посольства, а до самого приміщення, де проходив МПС, з протестом вийшло аж 5 небайдужих українців, хоч впевнена, якби посольство чи ВР звернулися до українських біженців – російських воєнних злочинців чекав би прийом не з квітами».

Україну на конференції у Женеві представляє віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк.

Вона закликала до бойкоту публічних заходів за участі Матвієнко. «Будь-яке спільне фото чи рукостискання з нею – означає стати на бік агресора. І це буде обов’язково використано російською пропагандою з метою виправдання злочинів РФ», – вважає Кондратюк.

Олена Кондратюк наголосила у фесйбуці, що Міжпарламентський союз збирає Всесвітню конференцію голів парламентів орієнтовно раз на п'ять років. Тому це велика подія, куди з’їжджаються делегації усіх парламентів, що входять до МПС (181 країна та 15 асоційованих членів).

«Мені прикро, що після всіх резолюцій швейцарського парламенту на підтримку України, із засудженням злочинів Росії проти наших дітей – Матвієнко і компанія таких же підсанкційних гуляють навколо Женевського озера, мають трибуну на великій міжнародній конференції», – заявила віцеспікерка Верховної Ради.

Невелика група протестувальників також вийшла на вулиці Женеви.

Акція спільноти «Росія Майбутнього – Швейцарія» відбулася 28 липня навпроти штаб-квартири ООН на площі Націй. Її організатори висловили протест проти приїзду російської делегації до Женеви і закликали переглянути умови, на яких представники авторитарних режимів беруть участь у роботі міжнародних організацій.

Воєнні злочинці – на мирній конференції в Женеві? Усі були дуже обурені

«Ми прекрасно розуміли, що зараз більшість активних громадян у відпустках, але ігнорувати таку подію неможливо, бо це абсолютно обурливо. Ці люди перебувають під санкціями – як вони можуть брати участь у мирній конференції? Воєнні злочинці – на мирній конференції в Женеві? Усі були дуже обурені, й ми вирішили зібрати пікет, – розповідає одна з організаторок акції Катерина Васильєва. – На фотографіях не всі учасники, бо деяким не можна фотографуватися з міркувань безпеки – їм доводиться їздити до родичів у Росію. Звісно, проігнорувати таке ми не могли. Це абсолютно обурливий випадок».

Одна з проголошених цілей нинішньої зустрічі у Женеві – боротьба з гендерною нерівністю та насильством. При цьому у складі російської делегації перебуває Леонід Слуцький, якого в лютому 2018 року три журналістки звинуватили в сексуальних домаганнях у будівлі російського парламенту.

Валентина Матвієнко з 2014 року перебуває під санкціями, запровадженими за сприяння анексії Криму. Швейцарія ввела санкції щодо Матвієнко після США, ЄС та Канади. Санкції передбачають заборону на в’їзд і замороження активів. За підтримку використання російських збройних сил в Україні й підтримку анексії Криму у 2014 році, а також анексії окупованих після початку повномасштабної війни Росії українських територій у 2022 році санкції також запровадили проти Леондіа Слуцького. Петро Толстой потрапив до санкційних списків західних країн, зокрема Швейцарії, у 2022 році. В обґрунтуванні санкцій ЄС щодо Толстого зазначено, що він є «центральною фігурою державної пропаганди,... підриває територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України».

Міжпарламентський союз (МПС) – міжнародна недержавна організація, яка займається координацією дій парламентів світу. Заснована у 1889 році, штаб-квартира спершу розташовувалася в Берні, згодом у Брюсселі та Осло, а з 1921 року – в Женеві. МПС із 2023 року очолює спікерка парламенту Танзанії Тулія Ексон. Уже після початку агресії Росії в Україні, у вересні 2024 року, вона взяла участь в організованому Матвієнко Євразійському жіночому форумі, записавши звернення до учасниць зустрічі. Росія двічі списувала Танзанії борги: у 1999 (80% від $586 млн) і в 2013 році ($20,5 млн). Робота МПС фінансується за рахунок внесків учасників, які, зокрема, сплачує і російський парламент.

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