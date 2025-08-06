У Севастополі матір і дочку засудили до 12 років колонії в справі про державну зраду

Російський суд в окупованому Севастополі засудив 42-річну Вікторію Стрілець та її 24-річну дочку Олександру Стрілець до 12 років колонії загального режиму кожну у справі про державну зраду, повідомила російська прокуратура. За даними видання «Медіазона», суд розглянув справу за одне засідання.

За версією слідства, Олександра Стрілець вирішила за винагороду співпрацювати з представниками України й залучила до цього свою маму. У вересні 2023 року вона через неназваний месенджер, як стверджується, передала представникам Головного управління розвідки Міноборони України фотографії російських військових об’єктів, які зробила її мати.

Жінок затримали співробітники управління ФСБ по Чорноморському флоту.

Захист або самі засуджені жінки з коментарями щодо обставин справи публічно не виступали.

За даними правозахисної організації «КримSOS», у 2024 році не менш як 56 кримчан зазнали переслідувань із боку російської влади. Приводами для кримінальних справ стали звинувачення у нібито зв’язках із забороненими в РФ організаціями, державній зраді, шпигунстві, публічних висловлюваннях, організації диверсій чи закликах до насильства.