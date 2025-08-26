У ССО заявили про удар по логістиці РФ у Криму після повідомлень про вибухи в Джанкої

Сили спеціальних операцій Збройних сил України 26 серпня підтвердили удар по логістиці російських військ в окупованому Криму.

«Сили спеціальних операцій ЗС України провели спеціальні дії на ТОТ АР Крим в результаті чого, були виведені з ладу об’єкти логістики, що забезпечують функціонування і бойове постачання військових частин армії РФ», – йдеться в повідомленні ССО у телеграмі. Деталей щодо уражених об’єктів там не навели.

Раніше сьогодні кримські телеграм-канали повідомляли про вибухи в Джанкої і Красногвардійському районі. Телеграм-канал «Кримський вітер» уточнив, що під удар могла потрапити нафтобаза біля залізничної станції. За даними Міноборони Росії, вранці над територією окупованого Криму було збито вісім дронів. Про ураження об’єктів в російському відомстві не повідомляли.

Від моменту повномасштабного вторгнення Росія регулярно повідомляє про роботу своєї протиповітряної оборони у Криму, проте, як правило, не підтверджує фактичних пошкоджень військової інфраструктури на півострові. Водночас Україна заявляє про удари по військових об’єктах у Криму, який залишається однією з ключових баз російського Чорноморського флоту.