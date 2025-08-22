ВМС повідомляють про ураження російського пункту базування дронів у Криму

Сили й засоби Військово-морських сил ЗСУ уразили російський пункт базування безпілотників «Форпост» (Mohajer-6) на аеродромі «Херсонес» у окупованому Севастополі, повідомляє командування 22 серпня.

«За результатами удару було уражено до трьох БпЛА «Mohajer-6» та два БпЛА «Форпост», що використовувались противником для висвітлення надводної обстановки в акваторії Чорного моря», – заявляють військові.





Про гучні звуки в цьому районі з посиланням на місцевих жителів повідомляв анонімний телеграм-канал «Кримський вітер». За його даними, 21 серпня о 03:35 за місцевим часом пролунало два потужних вибухи в районі аеродрому «Південний» на півострові Херсонес, внаслідок чого там виникло кілька пожеж.

Своєю чергою, як передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії, російський голова Севастополя Михайло Развожаєв тоді повідомив, що ці гучні звуки було чути в районі вулиці Військових Будівельників на території військової частини.

За його твердженням, вони були пов’язані з навчаннями Чорноморського флоту спільно зі службами екстреного реагування щодо практичного відпрацювання гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій в умовах, наближених до бойових.

Підтвердити достовірність цього твердження за допомогою альтернативних джерел не можна. Про можливу атаку ВМС України Развожаєв не писав.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія регулярно повідомляє про роботу своєї протиповітряної оборони в окупованому Криму, проте, як правило, не підтверджує фактичних пошкоджень військової інфраструктури на півострові. Водночас Україна заявляє про удари по військових об’єктах у Криму, який залишається однією з ключових баз російського Чорноморського флоту.







