Сили спецоперацій ЗСУ кажуть, що провели «спеціальні дії» поблизу залізничної станції Джанкой

Сили спеціальних операцій ЗС України заявили, що 21 серпня провели «спеціальні дії» поблизу залізничної станції Джанкой в окупованому Криму.

Як повідомляє у телеграмі пресслужба ССО, спецпризначенці вразили рухомий склад із пально-мастильними матеріалами, внаслідок «спеціальних дій» ускладнене забезпечення південного угруповання російських військ.

Раніше кримські телеграм-канали писали про пожежу в Джанкої, яка виникла нібито через атаку БпЛА. Як пише телеграм-канал «Крымский ветер», удару було завдано по залізниці.

Також джерело телеграм-каналу повідомило, що нічний приліт у районі аеродрому «Південний» на мисі Херсонес у Севастополі був по військовій частині ГРУ.

Окупаційна влада ці дані не підтверджувала.

У Міноборони РФ повідомили про нібито знешкодження чотирьох дронів, які вночі атакували окупований Крим. Згодо у російському відомстві додали, що вранці нібито знешкодили ще 16 дронів над півостровом і ще п’ять – над Чорним та Азовським морем.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія регулярно повідомляє про роботу своєї протиповітряної оборони в окупованому Криму, проте, як правило, не підтверджує фактичних пошкоджень військової інфраструктури на півострові. Водночас Україна заявляє про удари по військових об’єктах у Криму, який залишається однією з ключових баз російського Чорноморського флоту.