Трамп заявив про «міцний мир» на Близькому Сході і дав «Хамасу» 48 годин на повернення тіл заручників

Президент США Дональд Трамп заявив, що на Близькому Сході встановився «дуже міцний мир», який, на його думку, «має всі шанси тривати вічно». Про це він написав у своєму дописі на платформі Truth Social.

Трамп наголосив, що угруповання «Хамас» (визнане терористичним у ЄС та США), має «якомога швидше» повернути тіла загиблих заручників, серед яких – двоє громадян США.

«Інакше інші країни, які беруть участь у цьому великому мирному процесі, вживуть заходів», – попередив президент.

За його словами, частину тіл «складно дістати», але деякі можна повернути вже зараз. Однак, як зазначив Трамп, «Хамас» «із якоїсь причини цього не робить».

Американський лідер припустив, що це може бути пов’язано з процесом роззброєння бойовиків, і фактично дав угрупованню 48 годин на схвалення рішення.

«Можливо, це пов’язано з їхнім роззброєнням, але коли я сказав: «З обома сторонами поводитимуться справедливо», це означає лише, що вони повинні виконати свої зобов’язання. Подивимося, що вони зроблять протягом наступних 48 годин. Я дуже уважно стежу за цим», – резюмував Трамп.

Упродовж останніх днів Ізраїль та угруповання «Хамас» звинуватили один одного в порушенні умов припинення вогню. На вихідних Ізраїль ненадовго відновив авіаудари після того, як, за повідомленнями, на ізраїльських військових здійснили напад.

Угода про припинення бойових дій у Секторі Гази була підписана 13 жовтня. Ізраїль припинив обстріли, «Хамас» звільнив усіх живих заручників в обмін на палестинських ув’язнених, які перебували у в’язницях Ізраїлю, і розпочав передачу тіл загиблих.

Держдепартамент США 18 жовтня повідомив про плановані атаки «Хамасу» на жителів Гази і попередив, що це стане «серйозним порушенням угоди».