Зеленський каже, що повідомив Трампу про готовність зустрітися з Путіним у Будапешті

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю телеканалу NBC News повідомив, що готовий приєднатися до майбутньої зустрічі президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним, якщо вона відбудеться в Будапешті.

«Якщо ми справді прагнемо справедливого й тривалого миру, необхідна присутність обох сторін цієї трагедії. Як можуть ухвалюватися будь-які домовленості без нас – про нас?» – зазначив Зеленський.

Він додав, що під час зустрічі з Трампом 17 жовтня у Вашингтоні повідомив йому про готовність долучитися до переговорів.

«Я сказав йому в п’ятницю: я готовий», – сказав президент України.

Він наголосив, що Трамп має чинити на Путіна тиск, більший ніж той, який лідер США застосовував щодо «Хамасу» під час нещодавнього врегулювання в Газі.

«Путін –це щось подібне, але сильніше, ніж «Хамас». Його армія – друга за величиною у світі. Саме тому потрібно більше тиску», – сказав Зеленський.

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація про те, що президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом 16 жовтня вимагав від України повністю відмовитися від Донецької області, назвавши це умовою припинення бойових дій.

Путін нібито заявив про готовність натомість поступитися частиною окупованих армією РФ територій Запорізької та Херсонської областей. Ця вимога, зазначає Washington Post, була дещо менш масштабною, ніж позиція, озвучена Путіним на зустрічі на Алясці. Деякі представники Білого дому розцінили це як прогрес, повідомило джерело видання.

Військовий експерт Ян Матвеєв вважає, що у Washington Post, як і в серпні в Білому домі, знову неправильно витлумачили слова Путіна, і російський лідер, як і раніше, вимагає повної окупації Донеччини в обмін на відмову Росії від зазіхань на території Херсонщини і Запоріжжя, які Москва не контролює.

Путін і Трамп говорили по телефону 16 жовтня. За підсумками двогодинної розмови Трамп оголосив, що президенти проведуть особисту зустріч у Будапешті.

17 жовтня Трамп зустрівся в Білому домі з президентом України Володимиром Зеленським. Основною темою розмови були постачання зброї Києву, зокрема можливий продаж крилатих ракет «Томагавк». За даними видання Axios, Трамп відмовив Зеленському у постачанні «Томагавків» і дав зрозуміти, що зараз його пріоритетом є дипломатія. Сам президент України заявив, що «Трамп не сказав «ні», але й не сказав «так».



